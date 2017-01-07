Piyango bana vurdu dedi 2,5 yÄ±ldÄ±r konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kaynanasÄ± bile tebrik etti

Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapan Cevdet DemirtaÅŸ, milli piyango biletinin Ã¼zerine kazanan rakamlarÄ± yapÅŸtÄ±rÄ±p sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸÄ±nca olanlar oldu.

Denizli'de, BüyükÅŸehir Belediyesine ait otobüslerde ÅŸoförlük yapan Cevdet DemirtaÅŸ, aldÄ±ÄŸÄ± milli piyango biletinin üzerine 60 milyonluk biletin rakamlarÄ±nÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p sosyal medyada paylaÅŸÄ±nca, 2,5 yÄ±ldÄ±r küs kaynanasÄ± bile kendisini arayÄ±p tebrik etti. Ä°ki gün içinde telefonlarÄ±nÄ±n hiç susmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DemirtaÅŸ, "Ä°nsanlarÄ±n gerçek yüzlerini, ne hale düÅŸtüklerini görünce, 'iyi ki büyük ikramiye çÄ±kmamÄ±ÅŸ' dedim. Ä°ki günde belki bin kiÅŸi beni aradÄ±." dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAÅžTI

Denizli'de, büyükÅŸehir belediyesinde ÅŸoför olarak çalÄ±ÅŸan Cevdet DemirtaÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± milli piyango bileti ÅŸakasÄ± ile herkesiÅŸ kendine inandÄ±rdÄ±. DemirtaÅŸ, yÄ±lbaÅŸÄ±ndan önce aldÄ±ÄŸÄ± 10 bilete ikramiye çÄ±kmayÄ±nca ÅŸaka amacÄ±yla eski biletlerin rakamlarÄ±nÄ± keserek, 60 milyon ikramiyeli biletin 2796288 rakamlarÄ±nÄ± biletin üzerine yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p, büyük ikramiye kendisine çÄ±kmÄ±ÅŸ gibi sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. DemirtaÅŸ, bileti gösterdiÄŸi iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ± inandÄ±rarak, büyük bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸamalarÄ±na sebep oldu. AklÄ±na gelen deÄŸiÅŸik fikir sonrasÄ± ÅŸakacÄ± milyoner DemirtaÅŸ'a arkadaÅŸlarÄ±ndan, yakÄ±nlarÄ±ndan, hatta 2,5 yÄ±ldÄ±r kendisine küs olan kaynanasÄ±ndan bile telefon geldi. Kendisini arayarak tebrik eden birçok kiÅŸi DemirtaÅŸ'tan yardÄ±m isterken, bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda daire, araba ve para teklif verenler bile oldu.YaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸaka sonra kendisine hiç beklemediÄŸi insanlardan ve arkadaÅŸlarÄ±ndan telefon geldiÄŸini belirten DemirtaÅŸ, yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan sonra büyük ikramiyenin kendisine çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±na sevindiÄŸini söyledi.

"PAYLAÅžIM SONRASI Ä°KÄ° GÜNDE BÄ°N TELEFON ALDIM"

Ä°ki gün içinde telefonlarÄ±nÄ±n hiç susmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DemirtaÅŸ, "10 tane milli piyango bileti aldÄ±m, hepsine baktÄ±m ama çÄ±kmadÄ±. ÇÄ±karsa ne olurdu, ne alÄ±rdÄ±m, ne yaparÄ±m diye düÅŸünüyordum. AklÄ±ma böyle bir ÅŸey geldi. ÇÄ±kmÄ±ÅŸ gibi numaralarÄ± deÄŸiÅŸtirdim. Eski çÄ±kmayan biletlerin numaralarÄ±nÄ± tek tek aldÄ±m, 60 milyon olan büyük ikramiyeye olan bilet gibi, numaralarÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m. Åžuanda hiç anlaÅŸÄ±lmayacak ÅŸekilde biletimi yaptÄ±m. Ondan sonra insanlar nasÄ±l olur, bana karÅŸÄ± deÄŸiÅŸirler mi diye, sosyal medya hesabÄ±mdan yayÄ±nladÄ±m. Sosyal medya hesabÄ±mdan yayÄ±nlar yayÄ±nlamaz 5 dakika içinde telefon içinde telefon geldi. Yani inanÄ±n ilk baÅŸta biletim çÄ±kmadÄ± diye üzülüyordum, insanlarÄ±n gerçek yüzlerini, ne hale düÅŸtüklerini görünce, 'iyi ki büyük ikramiye çÄ±kmamÄ±ÅŸ' dedim. Ä°ki günde belki bin kiÅŸi beni aradÄ±" diye konuÅŸtu.

"2,5 YILDIR KÜS OLDUÄžUM KAYNANAM BÄ°LE ARADI"

PaylaÅŸÄ±m sonrasÄ± baÅŸÄ±ndan geçenleri anlatan ÅŸakacÄ± milyoner DemirtaÅŸ, "Kaynanam, sabahÄ±n köründe arÄ±yor, 2,5 yÄ±ldÄ±r konuÅŸmuyor benimle, 'barÄ±ÅŸsam Allah belamÄ± versin' diyen kadÄ±n, birden deÄŸiÅŸti. 'BarÄ±ÅŸmam' diye yemin, billah etti. O bile aradÄ±, 'en sevdiÄŸim damadÄ±m sensin, seni tebrik ediyorum' dedi" ifadelerini kullandÄ±.

"BENÄ° DOLANDIRMAYA ÇALIÅžTILAR"

Mahallede kendisini kandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan insanlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DemirtaÅŸ, "Mahsustan mahalledeki kahvenin birine gittim. Orada amcanÄ±n biri, tesadüfen milli piyangoya bakÄ±yormuÅŸ, 'aÄŸabey ben de bakabilir miyim, ben anlamÄ±yorum' dedim. Neyse bakarken, en küçük ikramiyelerden baÅŸladÄ±m, kaÄŸÄ±dÄ±n arka tarafÄ±nÄ±, büyük ikramiyenin yazdÄ±ÄŸÄ± tarafÄ± çevirdim, 'aÄŸabey bakÄ±yorum inÅŸallah çÄ±kar' dedim. Neyse bakarken bu, büyük ikramiye rakamlarÄ±nÄ± gördü. Adam uyanÄ±klÄ±k yapmaya baÅŸladÄ±, beni oyalamaya baÅŸladÄ±. 'ÇÄ±karsa ne yaparsÄ±n, 'ne kadar çÄ±kmasÄ±nÄ± istersin' dedi. Ben de, 'aÄŸabey bir araba alacak kadar çÄ±ksÄ±n yeter, fazlada gözüm yok' dedim. 'Dur sen', 'bilete bakma' dedi, 'benim üç-dört tane dairem var, ÅŸu karÅŸÄ±da gördüÄŸün sarÄ± bina da benim' dedi. 'Ben sana bir araba alacaÄŸÄ±m, sen bu bileti, çÄ±ksÄ±n çÄ±kmasÄ±n bana ver', 'ama ömür boyu dua edeceksin' dedi. BaktÄ±m iÅŸ ciddiye bindi, ben de, yok hakkÄ±m olmayan ÅŸeyi almam' dedim. Bu arkamdan gelmeye baÅŸladÄ±, bir ÅŸekilde kaçtÄ±m" dedi.

"ARTIK GERÇEÄžÄ° SÖYLEYECEÄžÄ°M"

YaÅŸadÄ±klarÄ±ndan sonra gerçeÄŸi söyleyeceÄŸini belirten DemirtaÅŸ, "Biletçiye geldim, anlamÄ±yormuÅŸ gibi yaptÄ±m. Biletçi dedi ki, 'bunun teselli ödülü var, bankalarla uÄŸraÅŸma', halbuki burada 60 milyon yazÄ±yor. O da beni kandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Bütün arkadaÅŸlarÄ±m beni arÄ±yor. Tabi sosyal medya üzerinden gören arÄ±yor, bana yardÄ±m et diyor, küs akrabalarÄ±m arÄ±yor. En sonunda Hidayet arkadaÅŸÄ±m geldi, 'beni Ankara'ya götür, tek baÅŸÄ±ma korkarÄ±m, sonra sana bir araba alÄ±rÄ±m' dedim, o bile inandÄ±. Bayramyerinde bir iÅŸ yerinde çalÄ±ÅŸan tanÄ±dÄ±k bir kadÄ±n vardÄ±. Ona gösterdim, anlamÄ±yormuÅŸ gibi, hemen beni oturttu. 'Cevdet aÄŸabey, düÄŸünüm var, evleniyorum, yardÄ±mcÄ± olur musun' dedi. Ne oluyoruz' dedim. Yani iki gündür rahat edemiyorum insanlardan. Ä°ÅŸ yerindekiler beni arÄ±yor, kÄ±z beni evlendir diyor, biletçi beni dolandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. ArtÄ±k rahat edemiyorum, millete ÅŸaka olduÄŸunu söyleyeceÄŸim. Åžaka olduÄŸunu hanÄ±ma söyledim ama söz verdirdim, kimseye söyleme diye. O da söz verdi, kimseye söylemedi. Ararlarsa, 'böyle bir ÅŸey var, Cevdet apar topar gitti' söyle dedim." ifadelerini kullandÄ±.