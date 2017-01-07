Kayseri'de Ã§Ä±kan ÅŸiddetli lodos Ã¼niversitenin genÃ§lik anÄ±tÄ±nÄ± devirdi

Kayseri'de 72 kilometreye ulaÅŸan lodos Erciyes Ãœniversitesi kampÃ¼s kavÅŸaÄŸÄ±ndaki GenÃ§lik anÄ±tÄ±nÄ± devirirken, reklam panolarÄ±nÄ± uÃ§urdu.

Meteroloji uzmanlarÄ± Kayseri ve çevresinde dün gece baÅŸlayan lodosun saatteki hÄ±zÄ±nÄ±n 46-72 kilometreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve yaÅŸamÄ± olumsuz etkilediÄŸini söyledi. Uzmanlar Kayseri ve çevresinde bu geceden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bu arada, kent merkezinde ve Talas ilçesinde ÅŸiddetli lodos zarara yol açtÄ±. Evlerin çatÄ±sÄ±, televizyon antenleri ve reklam panolarÄ± uçarken, Nuri Has Mahallesi Battalgazi BulvarÄ±'nda ise bir aÄŸaç kökünden söküldü. Erciyes Üniversitesi, Talas yolu kampüs giriÅŸindeki kavÅŸakta bulunan Gençlik AnÄ±tÄ± da devrildi.

ERCÄ°YES ÜNÄ°VERSÄ°TESÄ°NÄ°N ÇATISI UÇTU

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle Erciyes Üniversitesi EÄŸitim Fakültesinin çatÄ±sÄ± uçtu. Olayda yaralanan 4 kiÅŸi Erciyes Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Formasyon eÄŸitimi için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen sÄ±nav da çatÄ±nÄ±n uçmasÄ±ndan dolayÄ± iptal edildi.