FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™ndan acÄ± haber

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n 137â€™nci gÃ¼nÃ¼nde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda bir astsubay ÅŸehit oldu

TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre; Muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ± tarafÄ±ndan, havadan ve karadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile Bab’Ä±n ele geçirilmesine yönelik planlÄ± harekatÄ±n icrasÄ±na devam edildi. Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen DEAÅž hedeflerine atÄ±ÅŸ yapÄ±larak DEAÅž mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ± etkisiz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafÄ±ndan, El Bab bölgesinde tespit edilen 35 DEAÅž hedefine hava harekatÄ± düzenlendi, harekat sonucunda 18 silah mevzii haline getirilmiÅŸ bina, 5 kontrol noktasÄ±, 3 silahlÄ± araç, 2 karargah binasÄ± ve 7 barÄ±nma amaçlÄ± kullanÄ±lan bina imha edildi. Ä°çlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduÄŸu 37 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi.

YapÄ±lan açÄ±klamada, “DEAÅž ile yapÄ±lan çatÄ±ÅŸmalar esnasÄ±nda kahraman bir silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z (1 Asb.) ÅŸehit olmuÅŸtur. Åžehidimize Allah’tan rahmet, acÄ±lÄ± ailesine sabÄ±r ve metanet, TSK mensuplarÄ±mÄ±za ve Yüce Milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz. MekanÄ± Cennet olsun. Terör örgütleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doÄŸuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatÄ±na destek veren Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, bölgede yaÅŸayan sivil halkÄ±n zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” denildi.

KAHRAMANMARAÅž'A ATEÅž DÜÅžTÜ

Åžehit Osman AçÄ±kgöz’ün, KahramanmaraÅŸ’taki baba ocaÄŸÄ±na ateÅŸ düÅŸtü. Merkez OnikiÅŸubat Ä°lçesi’nin Dönüklü Mahallesi’nde oturan baba Ali ile anne Selamet AçÄ±kgöz acÄ± haberle gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Bekar ve ailenin 5 çocuÄŸundan biri olan Osman AçÄ±kgöz’ün ÅŸehadet haberini duyan yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ± Türk bayraÄŸÄ± asÄ±lan eve akÄ±n etti. 2 yÄ±l öne TSK’ya giren ve Kayseri 1’inci Komanda Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nda görev yaparken gittiÄŸi El Bab’da ÅŸehit olan Osman AçÄ±kgöz’ün aÄŸabeyinin de astsubay olarak Bingöl Özel Harekat Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nda görev yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±’nÄ±n 47’nci ÅŸehidi olan Astsubay Osman AçÄ±kgöz, yarÄ±n KahramanmaraÅŸ’ta düzenlenecek törenin ardÄ±ndan topraÄŸa verilecek.