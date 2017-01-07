Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/01/2017 20:32

Vali Vasip Åžahin'den Ä°stanbullu vatandaÅŸa Ã¶nemli uyarÄ±

Vasip Åžahin

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin Ä°stanbullu sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere Ã¶nemli uyarÄ±larda bulundu

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, sürücülere uyarÄ±da bulundu. Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan Åžahin, "An itibariyle Ä°stanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiÄŸe açÄ±k. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarÄ±nÄ± rica ediyorum" dedi. Ancak Pazartesi günü Ä°stanbul'da okullarÄ±n açÄ±k olup olmayacaÄŸÄ±na dair bir açÄ±klamada bulunmadÄ±. 9 Ocak Pazartesi günü okullarÄ±n tatil edilip edilmemesine güncel meteorolojik raporlarÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda karar verilmesi bekleniyor.

 
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