Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/01/2017 20:49

Soma'da maden kazasÄ± 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

maden kazasÄ±

Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esindeki bir maden ocaÄŸÄ±nda yaÅŸanan kaza sonucunda 1 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Manisa'nÄ±n Soma ilçesinde özel bir maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen iÅŸ kazasÄ±nda 1 iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Edinilen bilgiye göre, özel bir maden ocaÄŸÄ±nda Ä°smail Karakaya (44) isimli iÅŸçi kömür kÄ±rÄ±cÄ± diye tabir edilen makineye sÄ±kÄ±ÅŸarak yaralandÄ±. Hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Karakaya tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°ÅŸçinin cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak üzere Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçinin Ä°zmir Bergama nüfusuna kayÄ±tlÄ± olduÄŸu kaydedilirken olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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