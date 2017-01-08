FETÃ–'den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan polis memuru adliyede intihar etti

FETÃ– ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu sanÄ±lan ve bÃ¶ylelikle aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan polis memuru adliyenin iÃ§inde kendini baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

HakkÄ±nda FETÖ ile irtibatlÄ± olduÄŸu gerekçesiyle açÄ±ÄŸa alma kararÄ± verilen Kartal'daki Anadolu Adalet SarayÄ±'nda görevli polis memuru, adliyenin içindeki polis merkezinde intihar etti.Edinilen bilgiye göre Kartal Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü kadrosunda bulunup adliyede görev yapan polis memuru Sadullah K. hakkÄ±nda, FETÖ ile irtibatlÄ± olduÄŸu gerekçesiyle yürütülen idari soruÅŸturma kapsamÄ±nda açÄ±ÄŸa alma kararÄ± verildi. KararÄ± bildirmek üzere adliyede görevli olduÄŸu polis merkezine gelen yetkililer Sadullah K.'nÄ±n silahÄ±nÄ± ve kimliÄŸini istedi. Yetkililerin silahÄ±nÄ± istemesi üzerine polis memuru K.,zimmetindeki tabanca ile kafasÄ±na bir el ateÅŸ ederek intihar etti.

ADLÄ° TIP KURUMUNA SEVK EDÄ°LDÄ°

Olay yeri ekibinin gerekli araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan nöbetçi Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan adli muayenesi yapÄ±lan Sadullah K'nÄ±n cenazesi Adli TÄ±p Kurumu'na sevk edildi.

SÄ°LAHI Ä°STENÄ°P EMNÄ°YETE DAVET EDÄ°LDÄ°

Öte yandan olay sÄ±rasÄ±nda polis memuruna açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin herhangi bir bilgi verilmediÄŸi ve resmi bir tebligat da yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, sadece silahÄ± istenip emniyete davet edildiÄŸi öÄŸrenildi.