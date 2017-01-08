TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri terÃ¶ristlerin sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± maÄŸaraya indi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, ÅžÄ±rnak'ta PKK'lÄ±larÄ±n inlerine girdi, tÃ¼m askeri malzeme ve mÃ¼himmatÄ± ele geÃ§irdi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), ÅžÄ±rnak'Ä±n Gabar DaÄŸÄ± bölgesinde gerçekleÅŸtirilen Åžehit P. Er Bayram KardaÅŸ MüÅŸterek Operasyonu'nda önceden yerleÅŸtirilmiÅŸ basma düzenekli el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 2 personelin ÅŸehit olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Öte yanan askerler, PKK'lÄ± teröristlerin sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± maÄŸaralara da girdi

ASKER Ä°NDÄ°RÄ°LDÄ°

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek maksadÄ±yla güvenlik korucularÄ±yla takviyeli 6 komando taburu, 2 Jandarma Özel Harekat Taburu ve 7 Motorlu Piyade Kolu'ndan toplam bin 567 personel 04, 07 Ocak 2017 tarihinde Gabar DaÄŸÄ± bölgesinde Åžehit P. Er Bayram KardaÅŸ MüÅŸterek Operasyonu icra edilmiÅŸtir. Terör örgütü tarafÄ±ndan kritik önem atfedilen sarp arazi yapÄ±sÄ±na sahip olan bölgeye komanda birlikleri teröristlerin kaçÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemek ve baskÄ±n etkisi oluÅŸturmak maksadÄ±yla hava hücum harekatÄ± ile indirilmiÅŸtir. Operasyona 5 Skorsky, 1Coguar, genel maksat helikopteri ve 2 atak taarruz helikopteri kullanÄ±lmÄ±ÅŸ insanlÄ±, insansÄ±z hava araçlarÄ± ile istihbarat desteÄŸi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

MAÄžARALARA GÄ°RÄ°LDÄ°

GerçekleÅŸtirilen operasyon kapsamÄ±nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸinin belirtildiÄŸi açÄ±klamada, "Önceden yerleÅŸtirilmiÅŸ basma düzenekli el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 2 personel ÅŸehit olmuÅŸ, 5 personel yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Operasyonda yaklaÅŸÄ±k 110 kilometrekarelik bir alan aranmÄ±ÅŸ, bölgedeki terör örgütünce kullanÄ±lan maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve meskun mahallerde çok sayÄ±da çok sayÄ±da malzeme ele geçirilmiÅŸtir" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.