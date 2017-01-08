YÃ¼zlerce sefer iptali olan AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki son durum

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ä°stanbul'da yÃ¼zlerce sefer iptal edildi. Ä°nsanlar havalimanÄ±nda mahsur kaldÄ±.

Olumsuz hava ÅŸarlarÄ± nedeniyle Atatürk HavalimanÄ±nda yüzlerce sefer iptal edildi. Sefer iptalleri ve gecikmeler nedeniyle binlerce yolcu havalimanÄ±nda kaldÄ±. Seferleri iptal olan yüzlerce ise yolcu otel konaklamak için havayolu ÅŸirketlerinin otel rezervasyon bankolarÄ±nÄ±n önüne akÄ±n etti.YolcularÄ±n bir kÄ±smÄ± otellere yönlendirilirken bazÄ± yolcularda geceyi terminal binasÄ±nda geçirdi. HavalimanÄ±nda kalan yolculara görevli personeller tarafÄ±ndan kumanya ve battaniye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Ä°lerleyen saatlerce terminal binasÄ±nda kalan yolcular yorgunluÄŸun da etkisiyle kendilerine verilen battaniyelere sarÄ±larak boÅŸ bulduklarÄ± banklarda ve uçaÄŸa biniÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanlarda uyuyarak dinlenmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) ekipleri gece boyu pistleri açÄ±k tutabilmek için kar küreme araçlarÄ±yla yoÄŸun çaba sarf ediyor. AyrÄ±ca uçaklarÄ±n dÄ±ÅŸ yüzeyine anti-icing olarak adlandÄ±rÄ±lan buzlanmayÄ± önleyici sÄ±vÄ± püskürtme iÅŸlemi gerçekleÅŸtiriliyor.

THY'den yolculara uyarÄ±; ‘Gelmeden önce uçuÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± kontrol edin'

THY BasÄ±n MüÅŸavirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruda Atatürk HavalimanÄ±ndaki olaÄŸanüstü hava ÅŸartlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle Ä°stanbul çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± operasyonlarÄ±n çok kÄ±sÄ±tlÄ± olarak yürütüldüÄŸü belirtilerek ” Ä°stanbul çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± seferlerde seyahat edecek yolcularÄ±mÄ±zÄ±n Atatürk HavalimanÄ±'na geliÅŸleri öncesinde mutlaka sefer durumlarÄ±nÄ± THY web sitesinden veya çaÄŸrÄ± merkezinden kontrol etsinler. YapÄ±lan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularÄ±mÄ±zÄ±n seyahatlerinde olumsuzluk yaÅŸamamasÄ± adÄ±na önem arz ediyor ” uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.