Gezmeye gitmek iÃ§in eve kilitlediÄŸi Ã§ocuÄŸu demir parmaklÄ±klara sarÄ±lÄ± halde can verdi

Adana'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunu eve kilitleyip gezmeye giden anne, Ã§ocuÄŸunun yanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini Ã¶ÄŸrendi.

Adana'nÄ±n Ceyhan ilçesinde 3 yaÅŸÄ±ndaki çocuk, annesinin eve kilitleyip gezmeye gittiÄŸi sÄ±rada çÄ±kan yangÄ±nda feci ÅŸekilde yanarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre anne ÇiÄŸdem E., dün öÄŸleden sonra 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Mehmet'i evde bÄ±rakÄ±p üzerine de kapÄ±yÄ± kilitleyerek gezmeye gitti. Bir süre sonra tüplü televizyonun patlamasÄ± sonucu evde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevler büyüyünce evden çÄ±kmak isteyen küçük Mehmet, kapÄ± kilitli olduÄŸu için ve penceredeki demir parmaklÄ±k yüzünden evde mahsur kaldÄ±.

DEMÄ°R PARMAKLIKLARA SARILI HALDE YANARAK CAN VERDÄ°

Bu sÄ±rada yangÄ±nÄ± gören komÅŸular polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± söndürdü ancak ev küle döndü. Ä°tfaiye erleri evde kimsenin olup olmadÄ±ÄŸÄ±na kontrol ettiÄŸi sÄ±rada bir çocuÄŸun demir parmaklÄ±klara sarÄ±lmÄ±ÅŸ halde yanarak öldüÄŸünü belirledi.

SORUMSUZ ANNE, GÖZALTINA ALINDI

ÇocuÄŸun cenazesi ceset torbasÄ±na konularak incelenmek üzere Adana Adli TÄ±p Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme baÅŸlatan polis, babanÄ±n iÅŸte olduÄŸunu, annenin ise gezmeye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Anne ÇiÄŸdem E. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Genç kadÄ±nÄ±n komÅŸularÄ±, "Bu kadÄ±n sürekli çocuÄŸunu eve kilitleyip gezmeye gidiyordu." diyerek tepki gösterdi. Genç kadÄ±nÄ±n polis merkezindeki sorgusu devam ediyor.