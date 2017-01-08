Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/01/2017 09:52

TÃ¼m iÃ§ hat uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± iptal eden THY saat verdi


TÃ¼rk Hava YollarÄ±, Ä°stanbul'daki olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iÃ§ hat uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± iptal ettiÄŸini duyurdu.

Ä°stanbul'daki olumsuz hava koÅŸullarÄ± hava yollarÄ±nÄ± da etkilemeye devam ediyor. THY, Atatürk HavalimanÄ±'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacaÄŸÄ± iç hat seferlerinin tamamÄ±nÄ± iptal etti. 0DÄ±ÅŸ hatlarda iptal edilen sefer sayÄ±sÄ± ise 471.Öte yandan cuma gününden itibaren Ä°stanbul'da etkisini sürdüren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yerini dondurucu soÄŸuÄŸa bÄ±raktÄ±.Yetkililer vatandaÅŸlarÄ± don ve buzlanma konusunda uyardÄ±.

ÇARÅžAMBA GÄ°DÄ°YOR

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla çarÅŸamba gününe kadar sürecek. ÇarÅŸamba günü ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurla birlikte Ä°stanbul'u terk edecek.

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FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 69 DAEÅž'li etkisiz hale getirildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 24 saat iÃ§inde 69 DAEÅž'li Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.


Gezmeye gitmek iÃ§in eve kilitlediÄŸi Ã§ocuÄŸu demir parmaklÄ±klara sarÄ±lÄ± halde can verdi

Adana'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunu eve kilitleyip gezmeye giden anne, Ã§ocuÄŸunun yanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini Ã¶ÄŸrendi.


YÃ¼zlerce sefer iptali olan AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki son durum

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ä°stanbul'da yÃ¼zlerce sefer iptal edildi. Ä°nsanlar havalimanÄ±nda mahsur kaldÄ±.