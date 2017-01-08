TÃ¼m iÃ§ hat uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± iptal eden THY saat verdi

TÃ¼rk Hava YollarÄ±, Ä°stanbul'daki olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iÃ§ hat uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± iptal ettiÄŸini duyurdu.

Ä°stanbul'daki olumsuz hava koÅŸullarÄ± hava yollarÄ±nÄ± da etkilemeye devam ediyor. THY, Atatürk HavalimanÄ±'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacaÄŸÄ± iç hat seferlerinin tamamÄ±nÄ± iptal etti. 0DÄ±ÅŸ hatlarda iptal edilen sefer sayÄ±sÄ± ise 471.Öte yandan cuma gününden itibaren Ä°stanbul'da etkisini sürdüren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yerini dondurucu soÄŸuÄŸa bÄ±raktÄ±.Yetkililer vatandaÅŸlarÄ± don ve buzlanma konusunda uyardÄ±.

ÇARÅžAMBA GÄ°DÄ°YOR

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla çarÅŸamba gününe kadar sürecek. ÇarÅŸamba günü ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurla birlikte Ä°stanbul'u terk edecek.