FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 69 DAEÅž'li etkisiz hale getirildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 24 saat iÃ§inde 69 DAEÅž'li Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda gün içerisinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalar neticesinde 32 DEAÅž mensubu teröristin etkisiz hale getirildiÄŸini, son 24 saat içinde toplam 69 DEAÅž terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

69 DEAÅž'LI TERÖRÄ°ST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 138. gününde meydana gelen olaylar ile ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, 32 DEAÅž mensubu teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi, son 24 saat içinde toplam 69 DEAÅž terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi. AyrÄ±ca, hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 292 DEAÅž terör örgütü hedefinin ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak, DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ±nÄ±n ateÅŸle baskÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve bunlardan bir kÄ±smÄ±nÄ±n kullanÄ±lamaz hale getirildiÄŸi kaydedildi.

23 EL YAPIMI PATLAYICI Ä°MHA EDÄ°LDÄ°

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafÄ±ndan Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri bölgelerine düzenlenen hava harekatÄ± sonucunda dün açÄ±klanan 18 silah mevzii haline getirilmiÅŸ bina, 5 kontrol noktasÄ±, 3 silahlÄ± araç, 2 karargah binasÄ±, 7 barÄ±nma amaçlÄ± kullanÄ±lan binaya ek olarak, 2 top ve 1 tankÄ±n imha edildiÄŸi bildirildi. HarekatÄ±n 138. gününde yaÅŸanan geliÅŸmelere iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, DEAÅž terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timleri tarafÄ±ndan 23 EYP'nin imha edildiÄŸi ve harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu güne kadar çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 2 bin 817 EYP ve 43 mayÄ±nÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.

"Ä°DDÄ°ALARIN MAKSATLI OLDUÄžU AÅžÄ°KARDIR"

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin bilgilendirme yapÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada, harekat sÄ±rasÄ±nda sivillerin zarar gördüÄŸüne iliÅŸkin iddialarÄ±n Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan baÅŸarÄ±yla yürütülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ± lekelemek, yanlÄ±ÅŸ ve kasÄ±tlÄ± bilgilerle kamuoyu algÄ±sÄ±nÄ± etkilemek amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sÄ±rasÄ±nda sivillerin zarar gördüÄŸüne iliÅŸkin iddialarÄ±n gerçekleri yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ve maksatlÄ± olduÄŸu aÅŸikardÄ±r" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

"HER SEVÄ°YEDE TEDBÄ°R ALINMAKTADIR"

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan harekatÄ±n ilk gününden itibaren meydana gelen geliÅŸmelerin kamuoyuyla sürekli paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizilen açÄ±klamada, bu bilgilendirmeler içinde, özellikle sivil kayÄ±plarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± amacÄ±yla TSK'nÄ±n ne kadar hassas davrandÄ±ÄŸÄ± ve bu çerçevede her seviyede alÄ±nan tedbirlerden zaman zaman söz edildiÄŸi ifade edildi.

ALINAN TEDBÄ°RLER HAKKINDA BÄ°LGÄ° VERÄ°LDÄ°

AçÄ±klamada, kamuoyunun doÄŸru bilgilendirilmesi amacÄ±yla, ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ve Hava Kuvvetleri unsurlarÄ± ile gerçekleÅŸtirilen atÄ±ÅŸlarda, sivil kayÄ±plarÄ±n meydana gelmemesi için alÄ±nan tedbirler ve uygulamalar hakkÄ±nda bilgi verildi.TSK açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlar kaydedildi: "Sivil kayÄ±plarÄ±n önlenmesi amacÄ±yla, öncelikle hedef tespit ve analizinde konu, detaylÄ± ÅŸekilde incelenmektedir. Hedef seçimi yapÄ±lÄ±rken sivil yaÅŸam alanlarÄ± göz önünde bulundurularak, bunlarÄ±n hedeflerden mesafeleri kontrol edilmekte ve kullanÄ±lan mermiye baÄŸlÄ± olarak emniyet mesafesi içinde hiçbir sivilin ve siviller tarafÄ±ndan kullanÄ±lan mekanÄ±n bulunmamasÄ±na dikkat edilmektedir. Bu yapÄ±lÄ±rken özellikle sivillere ait barÄ±nma alanlarÄ±, okul, hastane, ibadethane gibi ortak kullanÄ±m alanlarÄ±nÄ±n mevkileri, hedef koordinatlarÄ± ile birlikte harita üzerinde hassas ÅŸekilde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmakta ve aralarÄ±ndaki mesafeler ölçülmektedir. Yeterli emniyet mesafesi bulunmayan hedefler, hedef listelerinden derhal çÄ±karÄ±lmaktadÄ±r. Taktiksel anlamda kanlÄ± terör örgütünün sürekli canlÄ± kalkan olarak sivilleri de kullandÄ±ÄŸÄ± göz önünde bulundurulursa yapÄ±lan iÅŸlemin ne kadar zor olduÄŸu görülecektir."

"NOKTASAL ATIÅžLARLA Ä°MHA EDÄ°LDÄ°MEKTEDÄ°R"

Ä°cra edilen hava harekatlarÄ± sÄ±rasÄ±nda akÄ±llÄ± güdümlü mühimmat kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n sivil kayÄ±plarÄ±n önlenmesi için kullanÄ±lan diÄŸer bir önlem olduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada, "Hedef tipine ve konumuna baÄŸlÄ± olarak hassasiyet arz eden hedefler güdümlü mühimmat kullanÄ±larak noktasal atÄ±ÅŸlarla imha edilmektedir. Böylece gece veya gündüz olmasÄ± fark etmeksizin hedef yakÄ±nÄ±nda bulunan diÄŸer bina veya tesislere zarar verilmemekte, aynÄ± zamanda da hedef üzerinde arzu edilen etki yaratÄ±lmaktadÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

"CAMÄ° VE OKULA YAKIN HEDEFLER LÄ°STEDEN ÇIKARILMIÅžTIR"

TSK tarafÄ±ndan 3 Ocak'ta yapÄ±lan bir hava harekatÄ±ndan yararlanÄ±larak, alÄ±nan tedbirleri somut ve gerçek bir örnekle açÄ±klamanÄ±n yerinde olacaÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada ÅŸu bilgilere yer verildi:"ÖrneÄŸin; 03 Ocak 2016 tarihinde Hava Kuvvetleri tarafÄ±ndan icra edilen bir hava harekatÄ± öncesi yapÄ±lan hedef çalÄ±ÅŸmasÄ± ile 16 hedefin imha edilmesi için ilgili birlik tarafÄ±ndan talepte bulunulmuÅŸtur. Sorumlu karargahlarda bahse konu talep edilen hedefler teker teker incelenmiÅŸ ve koordinat bilgilerine baÄŸlÄ± olarak sivil kullanÄ±m alanlarÄ±ndan mesafeleri kontrol edilmiÅŸtir. Bahse konu 16 hedeften ikisinin emniyet mesafesi kriterine uymadÄ±ÄŸÄ±, bir caminin hedeften 35 metre, bir okulun ise baÅŸka bir hedeften 80 metre mesafede olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Bunun üzerine söz konusu iki hedef, hedef listesinden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AnlatÄ±lan bu döngü, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan uygulanan standart bir usuldür"

"SÄ°VÄ°LLERÄ°N ZARAR GÖRMEMESÄ° TEMEL ESASLARDANDIR"

Hedefin imhasÄ± ne kadar önemli olursa olsun, sivil kayÄ±plara yol açmamak amacÄ±yla bu tip risk seviyesi yüksek hedeflerin planlamadan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada, TSK bilgilendirmelerinde sürekli olarak kullanÄ±lan "TSK'nÄ±n sivil halkÄ±n zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve azami hassasiyeti göstermektedir" ifadesinin aslÄ±nda titiz ve dikkatli bir çalÄ±ÅŸmayÄ± barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi."Her ne olursa olsun sivillerin zarar görmemesi Türk SilahlÄ± Kuvvetleri için temel esaslardan biridir." ifadesi kullanÄ±lan açÄ±klamada, icra edilen harekat kapsamÄ±nda paylaÅŸÄ±lan görüntülerde de bu durumun net bir ÅŸekilde görüldüÄŸüne iÅŸaret edildi.