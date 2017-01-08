Ä°stanbul'da bÃ¶ylesi daha Ã¶nce hiÃ§ yaÅŸanmadÄ±

Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce akÅŸam saatlerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yÃ¼zde 90 oranÄ±nda gÃ¶rÃ¼len trafik, dÃ¼n etkisini gÃ¼Ã§lendiren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yÃ¼zde 5 oranÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. TEM otoyolu ilk defa bomboÅŸ kaldÄ±.

Ä°stanbul’da iki gün önce akÅŸam saatlerinde aniden bastÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla birlikte mesai çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda eve dönüÅŸ yolu Ä°stanbullular için adeta çileye dönüÅŸmüÅŸtü. Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) verilerine göre dün gece yarÄ±sÄ±na kadar yüzde 90 seviyelerinde trafik bugün ise hiç yaÅŸanmadÄ±. Gün boyu ana halterlerin açÄ±k olduÄŸu Ä°stanbul’da akÅŸam saatleri yollar adeta boÅŸ kaldÄ±. Ä°BB verilerine göre Ä°stanbul’da dün trafik yoÄŸunluÄŸun normalin de altÄ±nda kalarak yüzde 5 seviyelerinde görüldü. Kar nedeniyle Ä°stanbullularÄ±n eve kapanmasÄ±yla birlikte toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nda da herhangi bir yoÄŸunluÄŸa rastlanmadÄ±. Metrobüs ve otobüs duraklarÄ±nÄ±n genel olarak boÅŸ olduÄŸu gözlendi. Öte yandan dün akÅŸam saatlerinde bastÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbul genelinde aralÄ±klarla etkisini sürdürüyor.