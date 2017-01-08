Jandarma uyardÄ± FETÃ– tutuklularÄ± cezaevlerinden kaÃ§abilirler

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'cÃ¼lerin tutuklu olduklarÄ± cezaevlerine yazÄ± gÃ¶ndererek, "kaÃ§abilirler" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Yeni Åžafak'tan Ayfer MallÄ±'nÄ±n haberine göre; FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda, haklarÄ±nda iÅŸlerim yapÄ±lan 103 bin 850 ÅŸüpheliden 41 bin 326'sÄ± tutuklandÄ±. Tutuklular Türkiye'nin çeÅŸitli cezaevlerinde duruÅŸmalarÄ±nÄ± beklerken, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkif Evleri Genel MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± FETÖ tutuklularÄ±nÄ±n bulunduÄŸu cezaevlerine yazÄ± gönderdi.

Ä°STÄ°HBARAT BÄ°LGÄ°SÄ° VAR

Hapishanede kalan FETÖ tutuklularÄ±nÄ±n cezaevinden firar arayÄ±ÅŸÄ± içerisinde olduklarÄ± yönünde bilgilerin bulunduÄŸu belirtilen yazÄ±da, tutuklularÄ± ziyaret eden avukat, aile ve benzeri ÅŸahÄ±slarÄ±n kaçma giriÅŸimine yardÄ±mcÄ± olabilecekleri vurgulandÄ±. Özellikle Hastane, duruÅŸma gibi cezaevinden çÄ±kÄ±ÅŸ durumlarÄ±nda kaçma giriÅŸimlerinin meydana gelebileceÄŸi yönünde uyarÄ±larla dolu yazÄ±da, son günlerde bu yönde teyide muhtaç istihbari bilgiler bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. Gönderilen yazÄ±da, bu bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda olabilecek firar giriÅŸimlerine karÅŸÄ± görevlilerin daha özenli davranmalarÄ± ve tedbir almalarÄ±nÄ±n önemli olduÄŸu belirtildi.