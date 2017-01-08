Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/01/2017 11:32

OÄŸlunun gÃ¶nderdiÄŸi bombalÄ± paketi aÃ§an baba OÄŸlumun gÃ¶nderdiÄŸini ilk anda anlamÄ±ÅŸtÄ±m dedi


OÄŸlu Alican KurdaÅŸ'Ä±n getirdiÄŸi bombalÄ± paketi aÃ§masÄ± sonucu kolunu kaybeden Osman KurdaÅŸ, suÃ§lunun oÄŸlu olduÄŸunu ilk anda anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak polisin kanÄ±t bulamamasÄ± Ã¼zerine kimseye bir ÅŸey demediÄŸini belirtti.

OÄŸlunun getirdiÄŸi bombalÄ± paket sonucu kolunu kaybeden Osman KurdaÅŸ'Ä±n, "BombalÄ± paketi oÄŸlumun yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ben hemen anladÄ±m. Belki polis kanÄ±t bulamamÄ±ÅŸtÄ±r diye düÅŸünüp kimseye bir ÅŸey söylemedim" dediÄŸi belirtildi.

OÄžLU TUTUKLANDIÄžINDA YOÄžUN BAKIMDAYDI

Makine mühendisi 55 yaÅŸÄ±ndaki Osman KurdaÅŸ, 14 KasÄ±m 2016'da Ä°stanbul Maltepe'deki ÅŸirketinde kendisine yollanan bombalÄ± paketi açarken patlama olmuÅŸtu. BombalÄ± paketi Osman KurdaÅŸ'Ä±n oÄŸlu 29 yaÅŸÄ±ndaki Alican KurdaÅŸ'Ä±n evde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, kurye kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girip kafasÄ±nda kaskla ÅŸirkete bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Patlamada sol kolunu kaybeden ve görme kaybÄ± yaÅŸayan Osman KurdaÅŸ, oÄŸlu tutuklandÄ±ÄŸÄ±nda yoÄŸun bakÄ±mdaydÄ±.

"OÄžLUMUN YOLLADIÄžINI HEMEN ANLADIM"

Konu hakkÄ±nda konuÅŸmayan ve "HasmÄ±m yok, bunu bana kim yapmÄ±ÅŸ olabilir" diyen KurdaÅŸ, ardÄ± ardÄ±na geçirdiÄŸi ameliyatlarÄ± takiben geçen hafta hastaneden taburcu oldu. Çok tartÄ±ÅŸÄ±lan konuya yakÄ±nlarÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± sohbette yanÄ±t veren KurdaÅŸ, "BombalÄ± paketi oÄŸlumun yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ben hemen anladÄ±m. Belki polis kanÄ±t bulamamÄ±ÅŸtÄ±r diye düÅŸünüp kimseye bir ÅŸey söylemedim" dedi. Osman KurdaÅŸ'Ä± oÄŸlunun annesi olan eski eÅŸinin de uyardÄ±ÄŸÄ± ve "Alican'a biraz para ver. Zor durumda. Sana zarar vermesinden korkuyorum" dediÄŸi öÄŸrenildi

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