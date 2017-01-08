Ä°stanbul'daki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± onlarÄ± etkilemedi denize girdiler

Ä°stanbul'da Cuma akÅŸamÄ± baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Sarayburnu'nda yaÅŸayan insanlarÄ± etkilemedi. Buz gibi havada denize atladÄ±lar.

Ä°stanbul'da Cuma akÅŸamÄ± baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bu gece etkisini yitirdi. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hafif ÅŸekilde devam ederken tatil haberi bekleyen öÄŸrenciler, "YarÄ±n okullar tatil edilecek mi?' sorusunu dile getirmeye devam ediyor.

KAR YAÄžIÅžI ÇARÅžAMBA'YA KADAR SÜRECEK

KarayollarÄ± ekipleri ise buzlanmaya karÅŸÄ± yollarda tuzlama çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ä°stanbul'da ara sokaklarda buzlanma ve sürücülerin sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da aralÄ±klarla çarÅŸamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. ÇarÅŸamba ve perÅŸembe günler ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur görüleceÄŸi tahmin ediliyor. Edirne, KÄ±rklareli, TekirdaÄŸ'da da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± cuma gününe kadar devam edecek.

ÇATALCA'DA 110 CM ÖLÇÜLDÜ

Ä°stanbul'da bu sabah 08.00 itibarÄ±yla kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, Çatalca SubaÅŸÄ± mevkinde 110, Arnavutköy'de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60, BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt, Beylikdüzü, GaziosmanpaÅŸa'da 45-50, AÄŸva-Teke, Beykoz, SarÄ±yer ile Zekeriyaköy'de 40, AlemdaÄŸ, Ömerli, Alibeyköy, KaÄŸÄ±thane, Maslak'da 30-35, UÄŸur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 25, Çekmeköy, Ümraniye ve Sancaktepe'de 20, AtaÅŸehir, Maltepe, KadÄ±köy, Üsküdar, Åžile, BeÅŸiktaÅŸ ile BakÄ±rköy'de 15-18, Pendik, Kartal ve Tuzla'da da 10 santimetre olarak ölçüldü. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Anadolu YakasÄ±nda etkili olmak üzere kent genelinde aralÄ±klarla devam ediyor.

THY SEFERLERÄ° Ä°PTAL

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± uçak seferlerini de olumsuz etkiliyor. THY, Atatürk HavalimanÄ±'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacaÄŸÄ± iç hat seferlerinin tamamÄ±nÄ± iptal etti.

TWITTER'DAN Ä°STANBUL VALÄ°SÄ°NE MESAJ YAÄžIYOR

Ä°stanbul'da öÄŸrenciler ise 'YarÄ±n Ä°stanbul'da okullar tatil olacak mÄ±?' sorusunun yanÄ±tÄ±nÄ± arÄ±yor. Bu konuyla ilgili valilikten henüz açÄ±klama yok.Afet Yönetimi UzmanÄ± Prof. Dr. Mikdat KadÄ±oÄŸlu dün ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti: "Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bu geceye doÄŸru Ä°stanbul'da etkisini kaybedecek, yarÄ±n (bugün) tekrar hafif artÄ±ÅŸ var, fakat doÄŸuya çekilmesi ve havanÄ±n açmasÄ±yla yerdeki kar buza dönüÅŸecek. Problem ara sokaklarda. Ä°lçe belediyeleri üzerine düÅŸeni yapÄ±p kendi yollarÄ±nÄ± temizlemeli. Herkesin büyükÅŸehir belediyesinin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmamasÄ± gerekiyor. Normalde tatil olmamasÄ± lazÄ±m ama herkes üzerine düÅŸeni yapmazsa okullar tatil edilebilir, tabii karar yetkili mercilerde."Tatil olmasÄ±nÄ± bekleyen öÄŸrenciler ise iÅŸi ÅŸansa bÄ±rakmamak adÄ±na Ä°stanbul Vasip Åžahin'i, Twitter üzerinde mesaj yaÄŸmuruna tutuyor.

SARAYBURNU FATÄ°HLERÄ° DENÄ°ZE GÄ°RDÄ°

Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla devam ederken, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 5 dereceyi gösterdiÄŸi bugün kendilerini "Sarayburnu Fatihleri" olarak adlandÄ±ran bir grup, buz gibi soÄŸuÄŸa karÅŸÄ± denize girdi. Grup üyelerinden bazÄ±larÄ± zaman zaman da kara yattÄ±. Grup üyelerinden Yüksel Sönmez, "Biz 365 gün Sarayburnu Fatihleri olarak burada denize giriyoruz. Bizim için yaz kÄ±ÅŸ fark etmiyor, buraya gelmemizdeki amaç yazÄ±n baÅŸlayÄ±p kÄ±ÅŸa doÄŸru vücut alÄ±ÅŸa alÄ±ÅŸa giriyoruz. Hiçbir zaman da grip olmuyoruz, çünkü deniz bizim için bir ÅŸifadÄ±r. YalnÄ±z ÅŸu var, hipotermiye girmeyecek kadar suda kalÄ±yoruz. O yüzden suda neden kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz çok iyi biliyoruz" dedi.