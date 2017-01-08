Bu lisenin hem duruÅŸma salonu hem de cezaevi bulunuyor

Bursa'nÄ±n Hamitler TOKÄ° Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde okuyan Ã¶ÄŸrenciler teorik dersleri okullarÄ±ndaki uygulama alanlarÄ±yla pratiÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor.

Bursa'da, Hamitler TOKÄ° Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet bölümünde okuyan toplam 68 öÄŸrenci, okullarÄ±ndaki bir çok adliyede bile bulunmayan modern duruÅŸma salonunda hakim, savcÄ±, avukat, sanÄ±k, davacÄ± ve izleyici olup yargÄ±lama yapÄ±yor.

UYGULAMALI DERSLER KATKI VERÄ°YOR

Merkez Osmangazi Ä°lçesi Yenikent Mahallesindeki Hamitler TOKÄ° Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öÄŸrenciler, uygulamalÄ± dersler sayesinde ileride yapacaklarÄ± meslekleri daha yakÄ±ndan tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± buluyor. Lisede 68 öÄŸrenci Adalet, 57 öÄŸrenci Radyo TV, 69 öÄŸrenci BiliÅŸim Teknik, 375 öÄŸrenci Muhasebe ve 43 öÄŸrenci pazarlama bölümlerinde eÄŸitim alÄ±yor.

SENARYO GEREÄžÄ° MAHKEME KURUYORLAR

Adalet bölümünü okuyan toplam 68 öÄŸrenci, uygulama sÄ±nÄ±flarÄ±nda, senaryo gereÄŸi mahkeme kuruyor ve suçlularÄ± yargÄ±layÄ±p cezaevine gönderiyor. AyrÄ±ca öÄŸrenciler, okul içinde demir parmaklÄ±klar ile kaplanan ve içerisinde maket mahkumlarÄ±n konulduÄŸu cezaevinde mahkumlarÄ±n üst aramalarÄ±nÄ±n nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kelepçenin ne ÅŸekilde takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸreniyor.

EÅžÄ°NÄ° BIÇAKLAYAN SANIÄžI YARGILADILAR

ÖÄŸrencilerin teoride öÄŸrendiklerini pratiÄŸe dökmek için okul yönetimi tarafÄ±ndan gerçek mahkeme salonunu aratmayacak ÅŸekilde donatÄ±lan sÄ±nÄ±fta öÄŸrenciler, senaryo gereÄŸi eÅŸini bÄ±çaklayan ve cezaevinde bulunan sanÄ±ÄŸÄ±n duruÅŸmasÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.

HAKÄ°MÄ°N SORULARINI CEVAPLADI

Cübbelerini giyerek hakim, savcÄ±, avukat olan öÄŸrenciler, mahkeme salonundaki yerlerini alarak celseyi baÅŸlattÄ±. DiÄŸer öÄŸrenciler ise izleyici koltuklarÄ±na oturdu. Senaryoda cezaevinden mahkemeye getirilerek sanÄ±k sandalyesine oturtulan öÄŸrenci, hakimin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

CEZA ALAN SANIK CEZAEVÄ°NE GÖNDERÄ°LDÄ°

Temsili mahkemede sanÄ±k, sanÄ±k avukatÄ±, tanÄ±k, maÄŸdur ve maÄŸdur avukatÄ± dinlendikten sonra savcÄ± mütalaasÄ±nÄ± okudu ve hakim kararÄ± açÄ±klayarak yargÄ±lamayÄ± bitirdi. Ceza alan sanÄ±k ise okulun içindeki cezaevine gönderildi.

MEMURÄ°YETTE ÖNCELÄ°K ONLARIN

Hamitler TOKÄ° Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet bölümünü okuyan öÄŸrenciler mezun olduktan sonra adliyede infaz koruma memurluÄŸu, mübaÅŸirlik ve zabÄ±t katipliÄŸi alÄ±mlarÄ±nda öncelikli hak elde ediyor. Kamu Personeli Seçme SÄ±navÄ±'nda 70 puan almalarÄ± yeterli olan öÄŸrenciler, memur olduktan sonra açÄ±ktan üniversiteyi okumak istiyor.

"Ä°Åž GARANTÄ°MÄ°Z VAR"

Okulun 11'inci sÄ±nÄ±fÄ±nda öÄŸrenim gören Fatma Çelik, mezun olduktan sonra adliyede zabÄ±t katibi olmak istediÄŸini söyledi. Çelik, "AslÄ±nda zabÄ±t katipliÄŸi zor gibi görünüyor. Ancak severek yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda hiçbir iÅŸ zor deÄŸil. AyrÄ±ca bu okuldan mezun olunca iÅŸ garantimiz var" dedi.

"GARDÄ°YANLIK MESLEÄžÄ° ÇOK GÜZELMÄ°Åž"

ÖÄŸrencilerden Åžule YÄ±lmaz ise gardiyanlÄ±k mesleÄŸinin çok tehlikeli gibi gösterildiÄŸini ifade ederek, "AslÄ±nda çok güzelmiÅŸ. Cezaevine gidince bunu gördük. Gardiyanlar cezaevlerinde insanlarÄ± topluma kazandÄ±rmak için uÄŸraÅŸÄ±yorlar" diye konuÅŸtu.