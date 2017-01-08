Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/01/2017 12:52

Polisin bomba ÅŸÃ¼phesiyle Ã§ektiÄŸi gÃ¼venlik ÅŸeridine vatandaÅŸ aldÄ±rÄ±ÅŸ etmedi


Adana'da polisin bir banka Ã¶nÃ¼nde bomba olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek Ã§ektiÄŸi gÃ¼venlik ÅŸeridini dikkate almayan vatandaÅŸlar o alandan yÃ¼rÃ¼meyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Adana'da bir banka ÅŸubesinin önüne bÄ±rakÄ±lan sÄ±rt çantasÄ±nÄ±n bomba olabileceÄŸi ÅŸüphesi, polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliÄŸi alan polisin dikkatine raÄŸmen çevredeki vatandaÅŸlar, çekilen güvenlik ÅŸeridine aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden çantanÄ±n yanÄ±ndan yürümeyi sürdürdü.

POLÄ°S, GÜVENLÄ°K ÖNLEMLERÄ° ALDI

Merkez Seyhan Ä°lçesi'ndeki KÄ±zÄ±lay Caddesi üzerinde bulunan bir banka ÅŸubesi önünde bÄ±rakÄ±lan siyah sÄ±rt çantasÄ±nÄ± görenler, bomba olabileceÄŸini düÅŸünerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, kaldÄ±rÄ±m kenarÄ±nda duran çantanÄ±n çevresine ÅŸerit çekerek güvenlik önlemi alÄ±p, uzman ekip istedi.

VATANDAÅžLAR ALDIRIÅž ETMEDÄ°

Polisler, uzman ekibin gelmesini beklerken çekilen güvenlik ÅŸeridine aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyen bazÄ± kiÅŸiler, çantanÄ±n yanÄ±ndan yürümeyi sürdürdü. Åžeridin yanÄ±ndan yürüyen vatandaÅŸlarÄ± sözlü olarak uyaran polis, onlarÄ± çantanÄ±n yanÄ±ndan uzak tutabilmek için yoÄŸun çaba harcadÄ±. Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanÄ±nÄ±n incelediÄŸi çanta boÅŸ çÄ±ktÄ±. Polis de emniyet ÅŸeridini kaldÄ±rdÄ±.

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