Polisten Ã¶rnek davranÄ±ÅŸ YÄ±rtÄ±k ayakkabÄ±lÄ± Suriyeli Ã§ocuÄŸa ayakkabÄ± aldÄ±lar

Kayseri'de polis ekipleri havada ayaÄŸÄ± Ä±slanan ve yÄ±rtÄ±k ayakkabÄ± giyen Suriyeli Ã§ocuÄŸa ayakkabÄ± aldÄ±lar.

Kayseri'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi Ä°lçe Kongresi'nde güvenlik önlemi almak için kongrenin yapÄ±lacaÄŸÄ± salonun önünde bekleyen çevik kuvvet polisi, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havada ayaÄŸÄ± Ä±slanan ve yÄ±rtÄ±k spor ayakkabÄ± ile gezen Suriyeli Mahmut Nepen'e bot alarak, savaÅŸ maÄŸduru çocuÄŸu sevindirdi. MHP Melikgazi Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 12. OlaÄŸan Kongresi, bir düÄŸün salonunda yapÄ±ldÄ±. Emniyet MüdürlüÄŸü Çevik Kuvvet Polisleri de salonun önünde güvenlik önlemi aldÄ±. Bu sÄ±rada, elindeki bir poÅŸetle salonun önünden geçen eski ve yÄ±rtÄ±k ayakkabÄ±lÄ± Suriyeli 11 yaÅŸÄ±ndaki Mahmut Nepen, polislerin dikkatini çekti.

ESKÄ° AYAKKABILARINI ÇÖPE ATTI

ÜÅŸüdüÄŸü ve yürümekte zorlandÄ±ÄŸÄ± görülen çocukla ilgilenen Çevik Kuvvet Polisleri, Suriyeli çocuÄŸu alarak ayakkabÄ±cÄ±ya götürdüler ve bot aldÄ±lar. Sevinçten ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±ran çocuk, bir Çevik Kuvvet Polisi'nin elinden tutarak 3 yÄ±ldÄ±r giydiÄŸi ayakkabÄ±yÄ± çöp kutusuna atttÄ±.

"ANNEM VE BABAM SURÄ°YE'DE"

Suriyeli Mahmut; "Babam ve annem Suriye'de yaÅŸÄ±yor. Ben ninemle 5 yÄ±l önce savaÅŸtan kaçarak Türkiye'ye geldik. ÇeÅŸitli kamplarda kaldÄ±ktan sonra Kayseri'ye yerleÅŸtik. 3 kardeÅŸim var ancak Türkiye'ye geldikten sonra annem ve babamla hiç görüÅŸmedim. Ninem kahvaltÄ± yapmak için beni poÄŸaça almaya gönderdi. Yolda beni gören polis abiler, yanÄ±na çaÄŸÄ±rarak 'Senin botun yok mu' dediler. Ben de 'yok' dedim. AyakkabÄ±cÄ±ya götürüp bana bot aldÄ±lar. AyakkabÄ±m su geçiriyor, üÅŸüyordu. Polis abilerime çok teÅŸekkür ederim" dedi.