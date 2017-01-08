Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/01/2017 13:09

AtatÃ¼rk'Ã¼n komutasÄ±ndaki yaÅŸayan son asker idamÄ±n getirilmesini istedi


AtatÃ¼rk'Ã¼n komutasÄ±nda askerlik yapan 110 yaÅŸÄ±ndaki Ali Åžahan, terÃ¶rden kurtulmak iÃ§in idamÄ±n getirilmesinin ÅŸart olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasÄ±nda 4 yÄ±l askerlik yapan KahramanmaraÅŸlÄ± 110 yaÅŸÄ±ndaki Ali Åžahan, terör belasÄ±ndan kurtulmak için idamÄ±n ÅŸart olduÄŸunu belirterek, "Ä°dam olmadÄ±ÄŸÄ± zaman insan terbiye olmaz" dedi. KahramanmaraÅŸ’Ä±n DulkadiroÄŸlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde oÄŸlu Mustafa Åžahan'Ä±n (67) yanÄ±nda kalan Ali Åžahan'Ä±n en büyüÄŸü 73 yaÅŸÄ±nda 4 oÄŸlu, 5 kÄ±zÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 100 torunu bulunuyor. 4 yÄ±l askerlik hizmeti süresince AÄŸrÄ±, Hakkari bölgelerinde görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten 110 yaÅŸÄ±ndaki Ali Åžahan, teskeresini aldÄ±ÄŸÄ± gün BaÅŸkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiÄŸini söyledi. Torununun torununu gören Åžahan, odasÄ±nda askerlik süresince kullandÄ±ÄŸÄ± tüfeÄŸi ile diÄŸer eÅŸyalarÄ±nÄ± da muhafaza ediyor.

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