YargÄ±tay Ä°ÅŸÃ§i para alsa bile istemiyorsa fazla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lamaz

YargÄ±tay 7. Hukuk Dairesi 270 saatten fazla Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i sÃ¶zleÅŸmesini tek taraflÄ± sonlandÄ±rsa bile kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n Ã¶deneceÄŸi kararÄ±nÄ± aldÄ±.

YargÄ±tay 7. Hukuk Dairesi, ücreti verilmiÅŸ olsa bile 270 saatten fazla yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma halinde iÅŸ sözleÅŸmesini tek taraflÄ± sonlandÄ±ran iÅŸçiye, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n ödeneceÄŸine karar verdi. Yani iÅŸçiler mesai ücretlerini alsalar dahi istemiyorlarsa fazla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lamayacaklar.

KONYA'DA BÄ°R Ä°ÅžÇÄ° Ä°Åž SÖZLEÅžMESÄ°NÄ° TEK TARAFLI FESH ETTÄ°

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, Konya'da bir fabrikada makine bakÄ±m ustasÄ± olarak çalÄ±ÅŸan iÅŸçi, ücreti ödenmesine raÄŸmen fazla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle iÅŸ sözleÅŸmesini tek taraflÄ± feshetti.Ä°ÅŸverenin kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± ödememesi üzerine bu kiÅŸi, avukatÄ± Önder Özer aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mahkemeye baÅŸvurdu. Konya 1. Ä°ÅŸ Mahkemesi kararÄ±nda, iÅŸ yerinden gelen bordrolarda fazla çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MAHKEME Ä°ÅžÇÄ°YÄ° HAKSIZ BULDU

Fazla çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ücretinin ödendiÄŸi için iÅŸçinin bu durumdan kaçÄ±namayacaÄŸÄ± ifade edilen kararda, fazla çalÄ±ÅŸmaya karÅŸÄ± çÄ±kmayan davacÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± muvafakatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle iÅŸ sözleÅŸmesinin feshinin haklÄ± nedene dayanmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

YARGITAY BOZDU

Mahkeme, iÅŸ akdini haksÄ±z feshettiÄŸi gerekçesiyle davacÄ±nÄ±n kÄ±dem tazminatÄ± hakkÄ± kazanamayacaÄŸÄ±na hükmetti. Bunun üzerine avukat Özer, kararÄ±n bozulmasÄ± için dosyayÄ± temyize götürdü. YargÄ±tay 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± bozdu.

"Ä°ÅžÇÄ° PARA ALSA BÄ°LE Ä°STEMÄ°YORSA FAZLA ÇALIÅžTIRILAMAZ"

YargÄ±tay, bozma kararÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde açÄ±kladÄ±:"DavacÄ±nÄ±n, iÅŸ sözleÅŸmesini haklÄ± nedenle kendisinin feshettiÄŸini ileri sürerek kÄ±dem tazminatÄ±yla yÄ±llÄ±k izin alacaÄŸÄ±nÄ±n tahsilini istiyor. DavalÄ±, davacÄ±nÄ±n iÅŸ sözleÅŸmesini haksÄ±z ve sebepsiz olarak feshettiÄŸini savunuyor. Yasada fazla çalÄ±ÅŸma süresinin yÄ±lda 270 saatten fazla olamayacaÄŸÄ±, Ä°ÅŸ Kanunu'na iliÅŸkin fazla çalÄ±ÅŸma ve fazla sürelerle çalÄ±ÅŸma yaptÄ±rmak için iÅŸçinin yazÄ±lÄ± onayÄ±nÄ±n gerektiÄŸi, bu onayÄ±n her yÄ±l baÅŸÄ±nda iÅŸçilerden yazÄ±lÄ± olarak alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi bildirilmiÅŸtir. Somut olayda davacÄ±nÄ±n her yÄ±l için fazla çalÄ±ÅŸma yapmaya muvafakat ettiÄŸine iliÅŸkin verdiÄŸi bir belge bulunmamaktadÄ±r. DavacÄ±nÄ±n fazla çalÄ±ÅŸmaya kaldÄ±ÄŸÄ± ve ücretini de aldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle kÄ±dem tazminatÄ± talebinin reddi hatalÄ±dÄ±r."Yerel mahkeme de YargÄ±tay'Ä±n bu kararÄ±na uydu.

FAZLA MESAÄ°YE ZORUNLU KILINDIÄžI Ä°DDÄ°ASI

Avukat Önder Özer, 12 yÄ±ldÄ±r aynÄ± iÅŸ yerinde çalÄ±ÅŸan müvekkiline, son yÄ±llarda bir insan bedeninin kaldÄ±ramayacaÄŸÄ± kadar uzun saatler fazla mesai yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.Son olarak dava açÄ±lmadan bir yÄ±l önce 650 saate kadar fazla mesai yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Özer, müvekkili iÅŸten çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda dahi yÄ±llÄ±k zorunlu fazla mesai sÄ±nÄ±rÄ± olan 270 saati fazlasÄ±yla doldurduÄŸunu savundu.Ä°ÅŸ yerinde fazla mesainin zorunlu kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren Özer, "Fazla mesai yapmak istemeyenler iÅŸten atÄ±lmakla tehdit edilmiÅŸtir. Müvekkilimiz bize geldiÄŸinde çok yoÄŸun çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için ailesine vakit ayÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Fazla çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ücretini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak soÄŸuduÄŸu iÅŸinden çÄ±kmak istediÄŸini bildirdi. Ä°lk defa böyle dava açacaÄŸÄ±mÄ±z için tereddüt ettik. 270 saati aÅŸan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na da zararlÄ± olduÄŸu, kanunda da böyle bir ÅŸey bulunduÄŸu için dava açtÄ±k." diye konuÅŸtu.

"BU KARAR EMSAL OLACAK"

Avukat Önder Özer, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"YargÄ±tay, 'Ücret alÄ±nmÄ±ÅŸ olsa dahi 270 saati aÅŸan çalÄ±ÅŸma insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zararlÄ±, iÅŸçi bundan kaçÄ±nabilir, iÅŸ sözleÅŸmesini tek taraflÄ± feshedebilir' dedi. Bu karar emsal olacak. 270 saatin üzerinde fazla çalÄ±ÅŸmalar, iÅŸçi lehine tek taraflÄ± fesih sebebi olacak. KÄ±dem tazminatÄ± alarak iÅŸten çÄ±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Gerçekten 270 saatin üzerinde çalÄ±ÅŸma ülkemizin geliÅŸmiÅŸlik düzeyi de düÅŸünüldüÄŸünde günde 18 saate varan çalÄ±ÅŸmalar demek. Ä°nsanlar ne kadar parasÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ olsa da bu ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmak istemiyor. Ä°ÅŸ sözleÅŸmesi, kanunda belirtilenden daha fazla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle haklÄ± nedenle feshedilmiÅŸtir."