633 seferini iptal eden THY Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ EkÅŸi yolculardan Ã¶zÃ¼r diledi

Ä°stanbul'da etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan seferlerini iptal etmek durumda kalan TÃ¼rk Hava YollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ EkÅŸi resmi twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°stanbul'da etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava ÅŸartlarÄ± hava trafiÄŸini olumsuz etkiledi. Türk Hava YollarÄ±, Atatürk HavalimanÄ±'ndan 628, Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'ndan 5 olmak üzere iç ve dÄ±ÅŸ hatlarda toplam 633 seferini iptal etti.

EKÅžÄ°, YOLCULARDAN ÖZÜR DÄ°LEDÄ°

Resmi twitter adresinden bir açÄ±klama yapan Türk Hava YollarÄ± Genel Müdürü Bilal EkÅŸi, "Gece boyunca DHMÄ° ve ekiplerimizin yoÄŸun çalÄ±ÅŸmasÄ± ile Atatürk HavalimanÄ±'ndan seferler 08.00 lokal itibariyle peyderpey yapÄ±lmaya baÅŸlanÄ±lacaktÄ±r. Dün Ä°stanbul'a gelecek 74 uçaÄŸÄ±mÄ±z aÅŸÄ±rÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle 12 ayrÄ± havalimanÄ±na divert etmiÅŸ olup, 10 bin 271 yolcumuz otellere alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Seferlerimizdeki iptaller sebebi ile 5 bin yolcumuz Ä°stanbul'da otellere alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°htiyacÄ± olan yolcularÄ±mÄ±za 4 bin battaniye, çocuk bezi, mama ve süt verilmiÅŸtir. Gayretimize raÄŸmen üzdüÄŸümüz yolculardan özür dileriz" dedi.

TERMÄ°NALDE SABAHLADILAR

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Atatürk HavalimanÄ±'ndan yapÄ±lan uçuÅŸ seferlerinde aksamalar meydana geldi. UçuÅŸlarÄ±n iptali nedeniyle bazÄ± yolcular otellere yerleÅŸtirilirken, bazÄ±larÄ± ise terminalde sabahlamak zorunda kaldÄ±.

UÇAKLARIN KAPILARI AÇILAMADI

Sabah saatlerinde uçuÅŸlara hazÄ±rlanan uçaklarÄ±n kapÄ±larÄ±, gece etkili olan kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle açÄ±lmadÄ±. Görevlilerce kapÄ±larÄ±n açÄ±lmasÄ± için uçaklara de-icing (buzlanmaya karÅŸÄ± özel sÄ±vÄ±) iÅŸlemi uygulandÄ±. UçuÅŸlarÄ±n iptali dolayÄ±sÄ±yla yolcularÄ±n valizleri ise apronda üstü kapatÄ±larak bekletildi.Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸlarda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmazken, Atatürk HavalimanÄ±'nda ise uçuÅŸlarÄ±n 40-45 dakika gecikmeli olarak gerçekleÅŸtirildiÄŸi öÄŸrenildi.

SEFERLER GECÄ°KMELÄ° GERÇEKLEÅžÄ°YOR

Türk Hava YollarÄ± dün akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada sabah 09.00'a kadar Cidde, Paris, Münih, New york, Londra Heatrow, Madrid, Milano, Amsterdam, Düsseldorf seferleri haricinde tüm uçuÅŸlarÄ± iptal edildiÄŸini duyurmuÅŸtu.