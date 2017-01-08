Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kapatÄ±lÄ±yor mu

Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nÃ¼n kapatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin haberler 42 yÄ±l aradan sonra yine Ã§Ä±ktÄ±. Halk Ã¼ssÃ¼n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

ABD öncülüÄŸündeki koalisyon güçlerinin, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) sürdürdüÄŸü FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'nda DEAÅž ile mücadeleye destek vermemesiyle baÅŸlayan süreç, devletin üst kanadÄ±nda verilen siyasi tepkilerin yanÄ± sÄ±ra, ABD'yi dost ve askeri müttefik olarak gören Türk halkÄ±nÄ±n sitemine neden oldu. SoÄŸuk savaÅŸ döneminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler BirliÄŸi'ne (SSCB) yönelik istihbarat çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak amacÄ±yla 1951 yÄ±lÄ±nda Türkiye'nin izni ve katkÄ±larÄ±yla Adana'da kurulan Ä°ncirlik Hava Üssü, ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat'Ä±na ev sahipliÄŸi yapmaya baÅŸladÄ±.Dünya gücü olma hedefindeki ABD'nin OrtadoÄŸu'daki pek çok operasyonunda baÅŸrol oynayacak Ä°ncirlik Hava Üssü'ne, NATO üyesi Türkiye topraklarÄ±nda yaÅŸayan pek çok ideolojik gruptan tepkiler yaÄŸarken, bugüne kadar gelen süreçte ülkeyi yöneten seçilmiÅŸ hükümetler NATO'nun çok sayÄ±da operasyonuna destek verip ABD iliÅŸkilerinde dengeleri korumaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°NCÄ°RLÄ°K ÜSSÜ 1974'TE KAPATILMIÅžTI

ABD'nin 1974 yÄ±lÄ±nda Türkiye'de üretilen haÅŸhaÅŸ ekimini bahane edip, KÄ±brÄ±s HarekatÄ±'ndan sonra ise Türkiye askerlerinin KÄ±brÄ±s'tan geri çekilmesini talep ederek silah ambargosu uygulamasÄ± üzerine kÄ±sa süre içerisinde Adana'daki Ä°ncirlik Hava Üssü kapatÄ±ldÄ±. Ambargonun birkaç yÄ±l sonra kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan üs tekrar ABD kullanÄ±mÄ±na tahsis edildi ve iliÅŸkiler de iyileÅŸti.Aradan geçen 30 yÄ±l sürecinde, bünyesinde kendisine ve çeÅŸitli Avrupa BirliÄŸi ülkelerine ait nükleer bombalarÄ±n bulunduÄŸu iddia edilen ABD 39. Hava Üssü Kanat'Ä±nÄ±n bulunduÄŸu Ä°ncirlik Hava Üssü'nün Türkiye'deki varlÄ±ÄŸÄ±na tepkiler cÄ±lÄ±z da olsa devam ederken, ABD öncülüÄŸündeki koalisyon güçlerinin TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'na destek vermemesine devletin üst kanadÄ±ndan çeÅŸitli söylemler yapÄ±ldÄ±. Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan bölge coÄŸrafyasÄ±na ait sÄ±nÄ±rlarÄ±n terörle yeniden ÅŸekillendirilmesine karÅŸÄ± çÄ±kan Türkiye Hükümeti, ABD'nin Ä°ncirlik Hava Üssü'nü kullanÄ±mÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmaya açtÄ±. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörist hiçbir unsuru barÄ±ndÄ±rmayan sÄ±nÄ±r politikasÄ±na toplumun birçok kesimi destek verdi.

"AMERÄ°KALILAR DÜNYANIN EN KORKAK MÄ°LLETÄ°"

Üssün bulunduÄŸu Cumhuriyet Mahallesi'nde 50 yÄ±ldÄ±r esnaflÄ±k yapan Ä°ncirlik EsnaflarÄ± KalkÄ±nma DayanÄ±ÅŸma ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Onursal BaÅŸkanÄ± Abdülkerim Estetik, DEAÅž tehlikesi nedeniyle askerlerin üsten çÄ±kmalarÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± nedeniyle üs çevresindeki pek çok esnafÄ±n iflas ettiÄŸini belirterek, "Bence AmerikalÄ±lar dünyanÄ±n en korkak milleti. Ä°ncirlik Hava Üssü ve Amerika'dan Türkiye'ye hiçbir fayda yok. Turistik eÅŸyalarÄ± kendileri getiriyorlar, satÄ±yorlar. Vergi ödemiyorlar. Ä°ncirlik Hava Üssü'nün 1951 yÄ±lÄ±nda inÅŸaatÄ±nda bile çalÄ±ÅŸtÄ±m. AmerikalÄ±larÄ±n bize hiç faydasÄ± yok. El-Bab'a destek olmadÄ±lar. Hem 'biz sizin ortaÄŸÄ±nÄ±z' diyorlar hem de ortaklÄ±ÄŸa aykÄ±rÄ± hareket ediyorlar. KapanmasÄ±nÄ± isterim" diye konuÅŸtu.

"ÜSSÜN VAR OLUP OLMAMASI KAFADA SORU Ä°ÅžARETÄ°"

Esnaf Gökhan Gönül ise ABD'li asker ve vatandaÅŸlarÄ±n güvenliÄŸini Türk polisi ve askerinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, "Kendilerinden istenilen ÅŸeylere neden cevap vermedikleri konusunda benim de kafamda soru iÅŸaretleri var. Üssün burada var olup olmamasÄ± nasÄ±l bir durum artÄ±k bizim de kafamÄ±zda soru iÅŸaretleri var. Neden hala dÄ±ÅŸarÄ±daki terörle ilgili devletimize ordumuza yardÄ±m etmiyorlar? Bizim insanlarÄ±mÄ±z ölürken onlar neden ellerini uzatmÄ±yor? Türkiye çok güçlü bir ülke. Bizim AmerikalÄ±lara veya NATO'ya ihtiyacÄ±mÄ±z yok. Kendimiz bu konularÄ± halledebiliriz. Eskiden sorsaydÄ±nÄ±z 'aman kapatÄ±lmasÄ±n' derdim. Åžu an devletimizin yararÄ±na neyse biz Ä°ncirlik esnafÄ± olarak devletimizi destekliyoruz. Bence tekrar Türk askeri üssü olarak deÄŸerlendirebilir veya halka açÄ±k bir ÅŸeyler yapÄ±labilir. Belki o bizim için yeni bir ekmek kapÄ±sÄ±, gelecek sunar" ifadelerini kullandÄ±.

"MENFAAT Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°MÄ°Z AVANTAJLIYSA KULLANABÄ°LÄ°RÄ°Z"

GeliÅŸmeleri basÄ±ndan takip eden Birol Kara adlÄ± vatandaÅŸ da ABD'nin Türkiye'nin sÄ±nÄ±r çevresi güvenliÄŸini saÄŸlamak için yaptÄ±ÄŸÄ± FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'na destek vermesini istediklerini ancak diplomatik iliÅŸkilerin ülke çÄ±karÄ±na göre saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Kara, "Ülkeler arasÄ±nda kavga, gürültü olmadan ülkemizin çÄ±karÄ±na göre davranmak gerekiyor. Ülkemizin çÄ±karÄ± yoksa üs kapatÄ±labilir ama diÄŸer ülkelere göre karÅŸÄ±lÄ±klÄ± menfaat iliÅŸkilerimiz avantajlÄ±ysa varsa onu da kullanabiliriz. Onlar nasÄ±l dÄ±ÅŸarÄ±da bir kart olarak bizi kullanÄ±yorlarsa biz de aynÄ± ÅŸekilde konuÅŸabiliriz" dedi.

"15 Temmuz'DAN SONRA ÜSSÜ KAPATMALIYDIK"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Zülfikar Ä°nönü Tümer de soÄŸuk savaÅŸ döneminde SSCB'ye tehdit olarak kurulan Ä°ncirlik Hava Üssü'ne, Türkiye'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hedefleyen pek çok kesimin tepkiler gösterdiÄŸini ve bir dönem kapatÄ±ldÄ±ktan sonra Körfez SavaÅŸÄ±'nda tekrar kullanÄ±ma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Rusya ile Türkiye arasÄ±nda ÅŸu günlerde gerçekleÅŸen yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, Suriye'nin toprak bütünlüÄŸünü korumak açÄ±sÄ±ndan faydalÄ± olabileceÄŸini kaydetti.Ä°ncirlik Hava Üssü'nün kapatÄ±lmasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n, '15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi'ni ABD'nin desteklediÄŸi' yönünde iktidara ait söylemlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dönemlerde baÅŸlatÄ±lmasÄ± ve o günlerde üssün kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunan Tümer, "ABD ile Türkiye'nin çÄ±karlarÄ± aynÄ± gitmeyeceÄŸi için, baÄŸÄ±msÄ±z ülke olduÄŸumuzdan mutlaka çakÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bu coÄŸrafyadaki tüm ülkelerin toprak bütünlükleri içerisinde yaÅŸamalarÄ± için dÄ±ÅŸarÄ±dan hiçbir etkenin olmamasÄ± gerekiyor. Kendi iradesine bÄ±rakmak gerekiyor. Bu üsler burada olduÄŸu sürece maalesef insanlar kendi kararlarÄ±nÄ± veremiyorlar" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"KONU MECLÄ°S'TE KONUÅžULUP TARTIÅžILMALI"

Üssün kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n hükümet gündeminde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen CHP Adana Milletvekili Tümer, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Bu süreçte ABD'ye bir mesaj olarak algÄ±lÄ±yorum ama bu kadar günlük politikalarla bu söylemleri söylemek çok doÄŸru deÄŸil. Mecliste konuÅŸulup tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken önemli konular. Türkiye'nin kendi topraklarÄ±ndaki bir üstür burasÄ±. 10. Tanker Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r baÅŸÄ±nda da Türk subay vardÄ±r. Burada tüm uçaklarÄ±n her kalkÄ±ÅŸÄ±, iniÅŸi, yüklediÄŸi mühimmatÄ±n kayÄ±tlÄ± olduÄŸu söyleniyor. Bu anlamda Ä°ncirlik Hava Üssü'nü Türkiye kapatmak istediÄŸi zaman bu meclis iradesiyle yapÄ±lacak bir ÅŸeydir. Bunun sonuçlarÄ± da vardÄ±r. Buna TBMM karar vermek zorundadÄ±r. BaÅŸkan seçilen Trump'un nasÄ±l bir ABD, nasÄ±l bir dünya ÅŸekillendireceÄŸini kimse kestiremiyor. Tabii ki seçilmeden önceki söylemleri aynen devam etmiyor ama Ä°slamofobi konusunda mesajlarÄ± var. Bu bölgelerde çok büyük acÄ±lara da sebep olacak adÄ±mlar olabilir, umarÄ±m bu devam etmez böyle. Åžu an Türkiye'nin Suriye politikasÄ±nda geldiÄŸi nokta, Suriye'nin toprak bütünlüÄŸünün garantörü olmasÄ±, Ä°ran, Türkiye ve Rusya'nÄ±n anlaÅŸmasÄ± bölgede barÄ±ÅŸÄ± getirme adÄ±na önemli bir adÄ±m. Bundan sonraki mücadele oradaki terör odaklarÄ±nÄ±n temizlenmesidir. Burada herkesin üzerine düÅŸen desteÄŸi yapmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Türkiye için doÄŸru bir politika olduÄŸu için bunu söylüyorum."