Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle metro ve metrobÃ¼sler bugÃ¼n sabaha kadar Ã§alÄ±ÅŸacak

Ä°stanbul'da iki gÃ¼ndÃ¼r etkisini arttÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± insanlarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamamalarÄ± iÃ§in metro ve metrobÃ¼slerin sabaha kadar Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± bilgisi verildi.

Ä°stanbul'da cuma akÅŸamÄ±ndan beri etkisini hissettiren kar aralÄ±klarla yaÄŸmaya devam ediyor.Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul'da yarÄ±n okullar tatil edildi. Ä°stanbul'de bugün de metro ve metrobüsler sabaha kadar çalÄ±ÅŸacak. Cuma gece yarÄ±sÄ±na kadar yüzde 90 seviyesine ulaÅŸan trafik yoÄŸunluÄŸu bugün ise yüzde25 seviyelerinde kaldÄ±.