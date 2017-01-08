BaÅŸkentte canlÄ± bomba zannedilen ÅŸahÄ±s panik yaÅŸattÄ±

Ankara'da bir lokantanÄ±n Ã¶nÃ¼nde canlÄ± bomba olduÄŸunu sÃ¶yleyen alkollÃ¼ ÅŸahÄ±s ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

BaÅŸkent'te bir lokantada canlÄ± bomba zannedilen ÅŸahÄ±s ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. MüÅŸteriler koÅŸarak lokantayÄ± boÅŸaltÄ±rken, canlÄ± bomba zannedilen alkollü ÅŸahÄ±s kÄ±sa sürede yakalandÄ±.Olay, saat 15.30 sÄ±rlarÄ±nda Çankaya'da meydana geldi. Ä°ddiaya göre, Konur Sokak'ta bulunan bir lokantada hesabÄ± ödemek istemeyen alkollü ÅŸahÄ±s ile lokanta sahibi arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Alkollü ÅŸahsÄ±n boynundaki kulaklÄ±ÄŸÄ± kablo zanneden ve ÅŸahsÄ±n elini beline doÄŸru götürdüÄŸünü gören müÅŸteriler, "canlÄ± bomba" diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Bunun üzerine koÅŸarak lokantayÄ± boÅŸaltan müÅŸteriler, büyük panik yaÅŸadÄ±. Alkollü ÅŸahÄ±s daha sonra vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan tartaklanarak olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalar sonucu ÅŸahsÄ± kÄ±sa sürede yakalayarak karakola götürdü.