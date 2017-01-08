Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/01/2017 17:44

Mardin'de evin altÄ±ndaki tÃ¼nelden bakÄ±n neler Ã§Ä±ktÄ±


Nusaybin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kmaya yasaÄŸÄ± devam ederken, bir evin altÄ±nda terÃ¶ristlerce kazÄ±lmÄ±ÅŸ tÃ¼nelin iÃ§inden askeri mÃ¼himmat ve silahlar Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ± devam ettiÄŸi mahallelerde yapÄ±lan aramalarda, bir evde PKK'lÄ± teröristlerce kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen bir tünel ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±. Tünelde güvenlik güçlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± aramada, 5 roketatar ile çok sayÄ±da mühimmat ele geçirildi.

5 ROKETATAR ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Nusaybin'de gerçekleÅŸtirilen hendek-barikat operasyonlarÄ±ndan sonra bazÄ± mahallerdeki sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ve hafriyat kaldÄ±rma ile hasarlÄ± yapÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken, FÄ±rat Mahellesi'nde arama yapÄ±lan bir evde PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan kazÄ±lmÄ±ÅŸ tünel bulundu. Bir evin bodrum katÄ±ndan baÅŸka bir eve kazÄ±lan tünelde güvenlik güçlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± aramada, 5 roketatar, 18 roketatar mühimmatÄ±, 2 telsiz, montaj yapÄ±labilen silah dürbünü ile çok sayÄ±da uzun namlulu silaha ait fiÅŸek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar incelenmek üzere emniyet müdürlüÄŸüne götürüldü.

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