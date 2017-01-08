Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/01/2017 18:13

DiyarbakÄ±r Belediyesi'ne atanan kayyum o anÄ±tÄ± kaldÄ±rttÄ±


DiyarbakÄ±r'da DBP'li BaÅŸkanlarÄ±n tutuklanmasÄ±yla belediyeye atanan kayyum Roboski AnÄ±tÄ± ve Ä°nsan baÅŸlÄ± aslan heykellerinin sÃ¶kÃ¼lmesini istedi.

DiyarbakÄ±r'da, DBP'li BaÅŸkanlarÄ±n tutuklanÄ±p yerlerine kayyum atanmasÄ±ndan sonra, KayapÄ±nar Belediyesi'nin ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilçesinde Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kiÅŸi için yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 'Roboski AnÄ±tÄ±' ve BüyükÅŸehir Belediyesi önünde bulunan Ä°nsan baÅŸlÄ± aslan heykelleri söküldü.

POLÄ°SLER TARAFINDAN SÖKÜLDÜ

KayapÄ±nar Belediyesi tarafÄ±ndan 25 AralÄ±k 2013'te yaptÄ±rÄ±lan ve ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere Ä°lçesi'nde Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kiÅŸinin adlarÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu 'Roboski AnÄ±tÄ±' dün gece polisler tarafÄ±ndan söküldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Kadir TopbaÅŸ

Kadir TopbaÅŸ'tan Ä°stanbullu vatandaÅŸlara Ã¶nemli uyarÄ±

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, Ä°stanbullu vatandaÅŸlar iÃ§in yarÄ±n iÃ§in Ã¶nemli bir uyarÄ±da bulundu

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Ankara'da okullar 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ tatil mi

Ankara Valisi Ercan Topaca, baÅŸkentte 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ okullarÄ±n tatil olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± sordu


Mardin'de evin altÄ±ndaki tÃ¼nelden bakÄ±n neler Ã§Ä±ktÄ±

Nusaybin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kmaya yasaÄŸÄ± devam ederken, bir evin altÄ±nda terÃ¶ristlerce kazÄ±lmÄ±ÅŸ tÃ¼nelin iÃ§inden askeri mÃ¼himmat ve silahlar Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.