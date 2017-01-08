DiyarbakÄ±r Belediyesi'ne atanan kayyum o anÄ±tÄ± kaldÄ±rttÄ±

DiyarbakÄ±r'da DBP'li BaÅŸkanlarÄ±n tutuklanmasÄ±yla belediyeye atanan kayyum Roboski AnÄ±tÄ± ve Ä°nsan baÅŸlÄ± aslan heykellerinin sÃ¶kÃ¼lmesini istedi.
DiyarbakÄ±r'da, DBP'li BaÅŸkanlarÄ±n tutuklanÄ±p yerlerine kayyum atanmasÄ±ndan sonra, KayapÄ±nar Belediyesi'nin ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilçesinde Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kiÅŸi için yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 'Roboski AnÄ±tÄ±' ve BüyükÅŸehir Belediyesi önünde bulunan Ä°nsan baÅŸlÄ± aslan heykelleri söküldü.
POLÄ°SLER TARAFINDAN SÖKÜLDÜ
KayapÄ±nar Belediyesi tarafÄ±ndan 25 AralÄ±k 2013'te yaptÄ±rÄ±lan ve ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere Ä°lçesi'nde Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kiÅŸinin adlarÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu 'Roboski AnÄ±tÄ±' dün gece polisler tarafÄ±ndan söküldü.