Ankara'da okullar 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ tatil mi

Ankara Valisi Ercan Topaca, baÅŸkentte 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ okullarÄ±n tatil olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± sordu

Ankara'da yakÄ±n okullar tatil olacak mÄ±? ÖÄŸrenciler bu sorunun yanÄ±tÄ±nÄ± arÄ±yordu. Ankara Valisi Ercan Topaca twitter'dan yarÄ±n Ankara'da okullarÄ±n tatil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BaÅŸkent Ankara'da sabaha karÅŸÄ± baÅŸlayan ve aralÄ±klarla devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± BüyükÅŸehir Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

"Ankara'da okullar yarÄ±n tatil mi?" sorusu yanÄ±tÄ±nÄ± buldu. Ankara Valisi Ercan Topaca öÄŸrencilerin twitter'dan 'Okullar yarÄ±n tatil mi?' sorusu üzerine "Sevgili öÄŸrenciler Meteorolojik verilere göre, Ankara'da okullarÄ±n tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadÄ±r. Ä°yi dersler" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Fen Ä°ÅŸleri Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n trafik ve yaya ulaÅŸÄ±ma engel olmamasÄ± için ekiplerin, 3 vardiya halinde 7/24 görev baÅŸÄ±nda olduÄŸunu bildirdiler. Yetkililer, dün akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan, ancak karÄ±n kesilmesinin ardÄ±ndan, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n düÅŸmesiyle buzlanan yollarda tuzlama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sabah saatlerinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n artmasÄ±yla, araçlar ve yaya ekiplerle hem yollarda hem de merkezi noktalardaki kaldÄ±rÄ±mlarda küreme çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler

EN ÇOK KAR ALAN YERLER

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n özellikle Ä°stanbul Yolu, AyaÅŸ Yolu, Konya Yolu, Turan GüneÅŸ BulvarÄ±, Ä°ncek BulvarÄ±, HavaalanÄ± Yolu, Dikmen Bölgesi, Keçiören-BaÄŸlum bölgesi ile ÅŸehrin yüksek noktalarÄ±nda etkili olduÄŸunu belirten yetkililer, çevre ilçelerde ise PolatlÄ±, Haymana, Çubuk, ÇamlÄ±dere ve KÄ±zÄ±lcahamam’da yoÄŸun ÅŸekilde karla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler. Yetkililer, karla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, BüyükÅŸehir Belediyesinin Güvercinlik, Dikmen, Pursaklar- Saray ve Mamak’ta bulunan 4 tuz silosunun da aktif olarak hizmet verdiÄŸini kaydettiler.Meteorolojinin son tahminlerine göre Ankara'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla devam edecek.