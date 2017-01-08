Kadir TopbaÅŸ'tan Ä°stanbullu vatandaÅŸlara Ã¶nemli uyarÄ±

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, Ä°stanbullu vatandaÅŸlar iÃ§in yarÄ±n iÃ§in Ã¶nemli bir uyarÄ±da bulundu

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulundu.

Ä°stanbul’da 6 Ocak Cuma 16.00 itibariyle birlikte ciddi bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BaÅŸkan TopbaÅŸ, “Gerekli uyarÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 2009’dan bu yana en yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olarak gözlemledik. Yer yer 120 cm bulan kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± oluÅŸtu. Karla mücadele konusunda 7 bin civarÄ±nda personelimiz Bin 340 aracÄ±mÄ±zÄ± yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ± 50 bin ton tuz döküldü. 370 ton solüsyon kullanÄ±ldÄ±. Ä°stanbul ülke özelliÄŸi taÅŸÄ±yan bir kent. 3,5 milyonun üzerinde araç olan yoÄŸun bir trafiÄŸi olan bir ÅŸehir. Ä°lçe belediyelerine de 40 bin ton kadar destek verdik” dedi.

“KIÅž LASTÄ°ÄžÄ° UYGULAMASININ TÜM ARAÇLARA GETÄ°RÄ°LMESÄ° GEREKTÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°FADE EDÄ°YORUM”

KÄ±ÅŸ lastiÄŸi konusunda devamlÄ± olarak uyarÄ±larda bulunduklarÄ±nÄ± aktaran BaÅŸkan TopbaÅŸ, “Maalesef bu yaÄŸÄ±ÅŸta da kÄ±ÅŸ lastiÄŸi olmayan araçlarÄ±n trafiÄŸe çÄ±kmasÄ± trafiÄŸi ciddi ÅŸekilde etkiledi. Bunu hep beraber yaÅŸadÄ±k. AyrÄ±ca kent içerisinden geçen büyük araçlar Mahmutbey giÅŸeler aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olmak üzere her iki taraf tada yoÄŸun trafiÄŸe sebep verdiler. 205 civarÄ±nda tÄ±rÄ± Ä°tfaiye ekiplerimiz ters yönden girerek bariyerleri keserek kurtarabildiler. Tedbirsiz olursak sadece kendimize deÄŸil diÄŸer yurttaÅŸlarÄ±mÄ±za da sÄ±kÄ±ntÄ± veriyoruz. KÄ±ÅŸ lastiÄŸi sadece kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu zaman deÄŸil sÄ±caklÄ±k artÄ± 7 derecenin altÄ±na düÅŸtüÄŸü, gizli buzlanma olduÄŸu zamanlarda da kÄ±ÅŸ lastiÄŸine ihtiyaç var. AyrÄ±ca sadece ticari araçlara zorunlu hale getirilen kÄ±ÅŸ lastiÄŸi uygulamasÄ±nÄ±n tüm araçlara getirilmesi gerektiÄŸini ifade ediyorum. Tüm yurttaÅŸlarÄ±mÄ±za kÄ±ÅŸ lastiÄŸiniz yoksa trafiÄŸe çÄ±kmayÄ±n uyarÄ±sÄ±nda bulunacaÄŸÄ±m” ifadelerini kullandÄ±.

“ZORUNLU OLMADIKÇA ARAÇLARINIZI ÇIKARTMAYIN, TOPLU TAÅžIMAYI TERCÄ°H EDÄ°N”

Toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nÄ±n yoÄŸun bir ÅŸekilde hizmet verdiÄŸini aktaran BaÅŸkan TopbaÅŸ, “TEM baÄŸlantÄ± yollarÄ± açÄ±k tutulmasÄ± için yoÄŸun çaba sarf edildi. Ä°lçelerde kendi bölgelerinde bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapmasÄ± gerekiyor. Tüm Ä°stanbullulara ricam sadece yönetimlere bÄ±rakmayalÄ±m. KapÄ±mÄ±zÄ±n önünü açÄ±k tutalÄ±m. Evsizlerle ilgili çalÄ±ÅŸmamÄ±z var. 762 evsiz barÄ±nmÄ±ÅŸ durumdalar. YoÄŸun trafikte yolda kalanlara gÄ±da desteÄŸi lojistik desteÄŸi verdik. YakÄ±tÄ± bitenlere de yakÄ±t desteÄŸi verilmesi uygulamasÄ±nda bulunduk. Hayvanlar için mücadeleyi baÅŸlattÄ±k. Devam ediyoruz. ValiliÄŸimiz Pazartesi itibariyle okullarÄ± tatil etti. Hafta baÅŸÄ± itibariyle Ä°stanbullulara zorunlu olmadÄ±kça araçlarÄ±nÄ±zÄ± çÄ±kartmayÄ±n diyorum. Toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nÄ± tercih etmelerini rica ediyorum. Yollarda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ araçlarÄ± çekmek zorunda kalÄ±yoruz. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer de olsa etkili olabileceÄŸi söylenmekte” diye konuÅŸtu.

“BARAJLARIMIZDAKÄ° DOLULUK YÜZDE 60’LARA ULAÅžTI”

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bir yandan da kentin ekolojisine destek verdiÄŸini aktaran TopbaÅŸ, “Åžu anda yaÄŸan kar tarÄ±m alanlarÄ±nda ormanlarda katkÄ± sunacak. BarajlarÄ±mÄ±za da katkÄ±sÄ± var. Åžuan çok ÅŸükür Ä°stanbul’da barajlarÄ±n doluluk oranÄ± karlar erimediÄŸi halde yüzde 60’lara ulaÅŸtÄ±. Ä°nÅŸallah 70’leri geçeceÄŸiz” dedi.

BaÅŸkan TopbaÅŸ basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ± üzerine ise, “Ä°BB’nin kendi sorumlu olduÄŸu alanlarda mücadelemizde büyük ölçekte bir problem yok. Kara yollarÄ±nda aÄŸ çok geniÅŸ olduÄŸu için bu alanlarda biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±. Tedbir olarak belki böyle havalarÄ±n olacaÄŸÄ± dönemde tÄ±rlarÄ±n ÅŸehir içerisine girmesine engel olmak gerekebilir” ifadelerini kullandÄ±.