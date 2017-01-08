Kahraman polisin eÅŸi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan ne istedi

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Fethi Sekin'in eÅŸi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Öznür ÇalÄ±k, Ä°zmir’de kahramanca ÅŸehit düÅŸen Fethi Sekin’in eÅŸi Rabia Sekin ve ailesini ElazÄ±ÄŸ’daki baba evinde ziyaret etti. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÇalÄ±k’Ä±n telefonundan ÅŸehit eÅŸi ve kardeÅŸine taziyelerini iletti.

Telefonda ÅŸehit eÅŸi Rabia Sekin’e “BaÅŸÄ±nÄ±z saÄŸ olsun. Allah sabÄ±rlar versin inÅŸallah” diyen CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, “MekanÄ± cennet olsun, hiç endiÅŸemiz yok zaten. Åžehitlerimizin makamÄ± biliyorsunuz sevgili peygamberimizin en yakÄ±nÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ± ile sende ÅŸehit eÅŸi olarak anÄ±lacak dolayÄ±sÄ± ile ebedi alemde eÅŸinizin yanÄ±nda alacaksÄ±nÄ±z inÅŸallah. Temennimiz, duamÄ±z budur. Fethi kardeÅŸimizi orada ciddi bir felaketi engellemiÅŸ oldu. Adeta oda ikinci Ömer olmuÅŸ. Her zaman söylüyorduk bizde Ömer Halisdemirler bir deÄŸil. Ä°nÅŸallah bu örneklerle beraber geleceÄŸe çok daha farklÄ± yürüyeceÄŸiz” dedi.

Åžehit eÅŸi Sekin ise, “ÇocuklarÄ±m bir babasÄ±nÄ± kaybetti, bir babasÄ± da sizsiniz, çocuklarÄ±ma sahip çÄ±kmanÄ±zÄ± istiyorum” dedi.

Bunun üzerine CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, “Ondan hiç endiÅŸeniz olmasÄ±n. Her yerde söylüyoruz zaten bizler ÅŸehitlerimizin eÅŸlerini ve çocuklarÄ±nÄ± emanet olarak kabul ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu emanetlere sahip çÄ±kacak kadar güçlüdür. Bunu hiç endiÅŸe etmeyin. EÄŸitimlerine varÄ±ncaya kadar yanlarÄ±ndayÄ±z. Zaten biliyorsunuz, beyiniz nasÄ±l terfilerini alacaksa, o terfileri sizde almaya devam edeceksiniz” diye konuÅŸtu.

Kendilerinin eÅŸinin kahramanlÄ±ÄŸÄ± ile gurur duyduklarÄ±nÄ± aktaran Rabia Sekin, dua isteyen ErdoÄŸan’a, “DualarÄ±mÄ±zÄ± sizinle” diyerek aradÄ±ÄŸÄ± için teÅŸekkür etti.

Åžehit kardeÅŸiyle de görüÅŸen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bütün aileye selam ileterek sabÄ±r diledi.