Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/01/2017 20:21

Falezlerden dÃ¼ÅŸen 15 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti

falezler

Antalya'daki falezlerden dÃ¼ÅŸen 15 yaÅŸÄ±ndaki Ejder Dede hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda konyaaltÄ± Caddesi üzerindeki KuÄŸulu Park'ta meydana geldi. Bir klima tamircisinde çalÄ±ÅŸan Ejder Dede, arkadaÅŸlarÄ±yla parka geldi. Falezlerde kayalÄ±klarÄ±n ucunda arkadaÅŸÄ±yla konuÅŸurken dengesini kaybeden Ejder Dede, yaklaÅŸÄ±k 15 metre yükseklikten denize düÅŸtü. Yüzme bilmeyen gencin denize düÅŸtüÄŸünü görenler 112, polis ve itfaiyeye haber verdi. KÄ±sa sürede belirtilen yere gelen Deniz Polisi'ne baÄŸlÄ± balÄ±k adamlar, deniz dibindeki genci su yüzüne çÄ±kartarak bota aldÄ±. Kalbi duran gence deniz polisi bot içerisinde kalp masajÄ± yaptÄ±. Yat LimanÄ±'na çÄ±karÄ±lan Ejder Dede, saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edildi. Ambulansta da bir süre kalp masajÄ± yapÄ±lan gencin duran kalbi tekrar çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Antalya eÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne getirilen Dede'nin hayati tehlikesi sürüyor.

 
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