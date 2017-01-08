Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/01/2017 20:24

Kapadokya'da beyaz ÅŸÃ¶len

kapadokya

Kapadokya'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle beyaz bir gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len yaÅŸandÄ±

Bölgede, etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, peribacalarÄ±na adeta gelinlik giydirdi. KalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santimetreye ulaÅŸan kar üstünde ATV araçlarÄ±yla gezinti  yapan turistler, KÄ±lÄ±çlar Vadisi baÅŸta olmak üzere, Güllüdere ve Zemi  vadilerindeki peribacalarÄ± arasÄ±nda keyifli saatler geçirdi.Kar nedeniyle tura çÄ±kamayan atlar ise barÄ±naklarÄ±n çevresinde farklÄ±  görüntüler oluÅŸturdu.Bölgede etkisini sürdüren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±n öÄŸle saatlerine kadar  devam edeceÄŸi, hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yarÄ±n Sabah planlanan sÄ±cak hava balon  uçuÅŸlarÄ±nÄ±n yapamayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

 
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