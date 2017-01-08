9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ hangi illerde okullar tatil edilecek

Etkili olan ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul ve 26 ilde 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ okullar tatil edilecek

Ä°stanbul ValiliÄŸi, kent genelinde etkili olan ve aralÄ±klarla devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n araç ve yaya ulaÅŸÄ±mÄ±nda yol açabileceÄŸi olumsuz etkiler nedeniyle eÄŸitim ve öÄŸretim faaliyetlerine, yarÄ±n bir gün süreyle ara verildiÄŸini bildirdi.

ValiliÄŸin internet sitesinden yapÄ±lan duyuruya göre, 6 Ocak Cuma günü akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aralÄ±klÄ± olarak devam ettiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, "Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n neticesinde kar birikintileri, don ve buzlanmanÄ±n özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiÄŸi ve yaya ulaÅŸÄ±mÄ±nda yol açacaÄŸÄ± olumsuz etkiler göz önüne alÄ±narak, herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± veya maÄŸduriyetle karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmamasÄ± için tedbir amacÄ±yla tüm resmi ve özel kreÅŸ, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakÄ±mevleri, çocuk kulüpleri, rehberlik araÅŸtÄ±rma ve halk eÄŸitim merkezlerinde eÄŸitim ve öÄŸretim faaliyetlerine, 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüÅŸtür." ifadelerine yer verildi.

Aksaray

Aksaray'da, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eÄŸitime 09 Ocak Pazartesi ara verildiÄŸini kaydetti.

Amasya

Amasya'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 09 Ocak Pazartesi günü eÄŸitime ara verildi.

Engelli ve hamile memurlarÄ±n da yarÄ±n izinli sayÄ±lmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BalÄ±kesir

BalÄ±kesir ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n devam etmesi beklendiÄŸinden, BandÄ±rma, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, SavaÅŸtepe ve Susurluk ilçelerinde eÄŸitim ve öÄŸretime 1 gün ara verildiÄŸi belirtildi.

BartÄ±n

BartÄ±n’da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle KurucaÅŸile ilçesinin tamamÄ±nda ve taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim verilen tüm okullarda eÄŸitime yarÄ±n ara verildiÄŸi bildirildi.

Bolu

Bolu ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, kent genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava nedeniyle yarÄ±n okullarda eÄŸitim yapÄ±lmayacaÄŸÄ± bildirildi.

Halk eÄŸitim merkezlerinin de tatil edildiÄŸi kaydedilen açÄ±klamada, engelli ve hamile kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ise idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.

Bursa

Bursa ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ise "Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n devam etmesi beklendiÄŸinden, ilimiz genelinde tüm anaokullarÄ±, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eÄŸitim ve öÄŸretime ara verilmesi uygun görülmüÅŸtür." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale

Çanakkale Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Zülküf MemiÅŸ da gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, iki gündür etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanmadan dolayÄ± okullarla ilgili tatil kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

UlaÅŸÄ±mÄ±n bazÄ± bölgelerde güçlükle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kentte, merkez ile AyvacÄ±k, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarÄ±n eÄŸitim yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aktaran MemiÅŸ, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eÄŸitime ara verildiÄŸini kaydetti.

ÇankÄ±rÄ±

ÇankÄ±rÄ±'da il genelinde etkisini sürdüren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Orta ilçesinin tamamÄ±nda, Atkaracalar ilçesinde ise taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim görülen okullarda yarÄ±n eÄŸitime ara verildi.

Çorum

Çorum'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla merkez, Ä°skilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerinde yarÄ±n eÄŸitime ara verildi.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durumuna göre diÄŸer ilçelerde de okullarÄ±n tatil edilebileceÄŸi belirtildi.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde eÄŸitime bir gün süreyle ara verildiÄŸi bildirildi.

Akçakoca Belediye BaÅŸkanÄ± Cüneyt Yemenici ilçede eÄŸitim ve öÄŸretime, 9 Ocak 2017 tarihinde 1 gün ara verileceÄŸini, ayrÄ±ca kamuda çalÄ±ÅŸan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Tokat

Tokat'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarÄ±n tatil edildi.

Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Levent YazÄ±cÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°l HÄ±fzÄ±sÄ±hha Kurulu, yarÄ±n ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime bir gün ara verdi. AynÄ± zamanda engelli ve hamile memurlarÄ±n yarÄ±n izinli sayÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±." dedi.

Yalova

Yalova Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, il genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullarÄ±n 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiÄŸi bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kent genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu vurgulandÄ±.

AçÄ±klamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze baÄŸlÄ± taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eÄŸitim öÄŸretime bir gün süreyle ara verildiÄŸi duyuruldu.

KÄ±rklareli

KÄ±rklareli Milli EÄŸitim Müdürü Murat AÅŸÄ±m, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde tüm okullarÄ±n tatil edildiÄŸini söyledi.

AÅŸÄ±m, ''Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± tüm resmi ve özel okullar yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, tipi ve buzlanma nedeniyle yarÄ±n tatil edildi. BazÄ± bölgelerimizde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 1,5 metreye yükselmiÅŸ durumda. Bu nedenle eÄŸitime bir gün ara verdik.'' dedi.

KÄ±rÅŸehir

KÄ±rÅŸehir'de de aralÄ±klarla devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, don olayÄ± ve buzlanma tehlikesi nedeniyle merkezde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapan okullarda eÄŸitime bir gün süreyle ara verildi.

Konya

Konya merkez ve 7 ilçesinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle yarÄ±n eÄŸitime ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Konya ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, aÅŸÄ±rÄ± don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde yarÄ±n ilk ve orta dereceli okullarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, il genelinde, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan engelliler ve hamileler ile özel kreÅŸ, gündüz bakÄ±mevleri ve çocuk kulüplerinin de 1 gün idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

AyrÄ±ca, AkÅŸehir, KadÄ±nhanÄ±, Tuzlukçu, SeydiÅŸehir, IlgÄ±n, AltÄ±nekin ve Sarayönü ilçelerinde de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle yarÄ±n eÄŸitime ara verildi.

NevÅŸehir

NevÅŸehir'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Edirne

Edirne Milli EÄŸitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde tüm okullarÄ±n tatil edildiÄŸini söyledi.

Kocaeli

Kocaeli ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± buzlanma riski nedeniyle il genelinde anaokullarÄ±, ilk, orta, lise ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±nda (özel rehabilitasyon merkezleri dahil) eÄŸitim ve öÄŸretime, 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesinin uygun görüldüÄŸü bildirildi.

Manisa

Manisa ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n Gördes ilçesindeki okullarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi.

Yunusemre, Selendi, Akhisar, Åžehzadeler, Turgutlu, KÄ±rkaÄŸaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise eÄŸitime kÄ±smi olarak ara verildiÄŸini kaydedilen açÄ±klamada, bunun kapsamÄ±nÄ±n, taÅŸÄ±ma merkezlerinin tümü ya da bazÄ±larÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu ifade edildi.

AçÄ±klamada, SaruhanlÄ±, Gölmarmara, SarÄ±göl, AlaÅŸehir, KöprübaÅŸÄ±, Kula, Ahmetli ve Demirci ilçelerinde ise okullarÄ±n açÄ±k olacaÄŸÄ± bildirildi.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle AkkuÅŸ, AybastÄ±, ÇamaÅŸ, ÇatalpÄ±nar, ÇaybaÅŸÄ±, Gölköy, Gürgentepe, Ä°kizce, KabataÅŸ, Korgan, Kumru, PerÅŸembe ve Ulubey ilçelerinin tamamÄ±nda, Fatsa ilçe merkezi dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm okullarda ve Ünye ilçe merkezi dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm okullarda eÄŸitim öÄŸretime 9 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

TekirdaÄŸ

TekirdaÄŸ ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, TekirdaÄŸ ve ilçelerinde olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullarÄ±n 9 Ocak Pazartesi tatil edildiÄŸi belirtildi.

Samsun

Samsun il genelindeki tüm okullarda, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n eÄŸitim yapÄ±lmayacak.

Sakarya

Sakarya Valisi Hüseyin Avni CoÅŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda yarÄ±n eÄŸitime ara verildiÄŸini bildirdi.

Yozgat

Yozgat'ta yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il merkezi ile AkdaÄŸmadeni, AydÄ±ncÄ±k, BoÄŸazlÄ±yan, ÇayÄ±ralan, Çekerek, KadÄ±ÅŸehri, Saraykent, SarÄ±kaya, Sorgun ve YenifakÄ±lÄ± ilçe merkezi ile köylerinde okullar yarÄ±n tatil edildi.

Zonguldak

Zonguldak ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, il merkezi, belde, baÄŸlÄ± köyler ve Kozlu, Kilimli, EreÄŸli ilçelerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.