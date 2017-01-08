AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor

Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±n iptal edilmesi, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise gecikmeli yapÄ±lmasÄ± nedeniyle yolcular AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yoÄŸunluk oluÅŸturuyor

Åžehirde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, Atatürk HavalimanÄ±'nda hava trafiÄŸinde aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle uçuÅŸu ertelenen ya da iptal edilen yolcularÄ±n havalimanÄ±ndaki bekleyiÅŸi sürüyor.

KontuarlarÄ±n önünde kuyruklar oluÅŸtu

KontuarlarÄ±n önünde oluÅŸan uzun kuyruklar, havalimanÄ± içerisinde yaya trafiÄŸini de zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. BazÄ± yolcular kontuarlarÄ±n kenarlarÄ±nda yere otururken, bazÄ±larÄ± da banklarda uyumayÄ± tercih ediyor.

THY seferlerini gerçekleÅŸtirmeye devam ediyor

Bu arada, yurt içi ve dÄ±ÅŸÄ± olmak üzere 640 seferini iptal eden THY, gecikmeli de olsa seferlerini gerçekleÅŸtirmeye devam ediyor.

THY çalÄ±ÅŸanlarÄ±, seyahat etmek için havalimanÄ±nda bekleyen yolcularÄ±na, kontuarlarÄ±n önüne koyduklarÄ± yiyecek ve içeceklerden ikram ediyor. Atatürk HavalimanÄ±'nÄ±n açÄ±k olan 2 pistinde ise operasyonlar devam ediyor.

THY Genel Müdürü EkÅŸi: Ä°lave seferler planlanacak

Bu arada, THY Genel Müdürü Bilal EkÅŸi, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bugün Atatürk HavalimanÄ±'nda 172 çÄ±kÄ±ÅŸ, 209 geliÅŸ seferi planlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Slot kapasitesine göre ilave seferler de planlanacaktÄ±r." ifadelerine yer verdi.Öte yandan havalimanÄ±nda bekleyen bazÄ± yolcular, uçuÅŸlarÄ±n iptal edilmesine veya gecikmeli yapÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi.