Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/01/2017 07:38

İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek

kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından elde edilen verilere göre kar yağışı İstanbul'da Perşembe gününe kadar devam edecek

Cuma gününden itibaren İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan termometre saat 04.47’de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.Öte yandan Büyükşehir Belediyesi de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarısına göre, yoğun ve kuvvetli kar yağışının bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor.

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