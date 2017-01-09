Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/01/2017 08:06

FETÖ firarisi ABD'deki bir üniversitede rektör oldu

Şerif Ali Tekalan

FETÖ firarisi olarak aranan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın Teksas'taki North American Üniversitesi'ne rektör olarak atandığı öğrenildi

Teksas'ta FETÖ üyeleri tarafından kurulduğu belirtilen üniversitenin internet sayfasında yer alan 19 Aralık tarihli duyuruda, Tekalan'ın üniversitenin üçüncü rektörü olarak atandığı ifade edildi.Teksas'ta 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'nun (THECB) onayı ile North American College adıyla faaliyete başlayan okulun 2013 yılında ismini North American Üniversitesi olarak değiştirdiği görülüyor.Türkiye'deki bir çok FETÖ davası kapsamında hakkında yakalama kararları bulunan Tekalan'ın önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtığı iddia ediliyordu.Tekalan 2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılması davası, futbolda şike kumpası davası ve FETÖ çatı davası gibi davalarda onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılanıyor.Tekalan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "aranan teröristler" listesinde 300 bin TL'ye kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alıyor. 

 
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