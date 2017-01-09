Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/01/2017 08:38

THY 277 seferini iptal etti

thy

THY, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman’larından yapılacak olan 277 seferini iptal etti

THY’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“09 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik Hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.”

 

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