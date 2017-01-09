THY 277 seferini iptal etti

THY, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman’larından yapılacak olan 277 seferini iptal etti

THY’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“09 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik Hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.”