Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 9 Ocak 2017

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara, DoÄŸu Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±, GüneydoÄŸu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, MuÅŸ, Bitlis, ÅžÄ±rnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nÄ±n doÄŸu, AÄŸrÄ±'nÄ±n batÄ± ilçeleri yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçecek.

DoÄŸu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Osmaniye, Hatay kÄ±yÄ±larÄ± ve Adana'nÄ±n doÄŸu ilçelerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Akdeniz'in iç kesimleri, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±, Ordu, Tokat ve AdÄ±yaman çevrelerinde yoÄŸun olmak üzere karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± iç ve doÄŸu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, batÄ± bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. RüzgarÄ±n, genellikle kuzey, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile GüneydoÄŸu Anadolu'da güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), BatÄ± Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda gece saatlerinde fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde (60-80 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -2

Ä°stanbul: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -1

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu 5

Bursa: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 1

Adana: Çok bulutlu , sabah saatlerinde doÄŸu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 12

Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde doÄŸu kesimleri (Alanya, GazipaÅŸa) yaÄŸmurlu 10

Samsun: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 3

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 1

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 7