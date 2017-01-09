Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/01/2017 08:50

TÃ¼rkiye'den Ä°ran'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

mevlÃ¼t Ã§avuÅŸoÄŸlu

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± ve DÃ¼zenin MaslahatÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi (DMTK) BaÅŸkanÄ± Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani'nin vefatÄ± dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye Ä°ran'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± ve Düzenin MaslahatÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi (DMTK) BaÅŸkanÄ± Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ailesi ve Ä°ran halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, sosyal medyadaki Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Rafsancani'nin ölümünü üzüntüyle öÄŸrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Ä°ran halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadesini kullandÄ±.

 
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