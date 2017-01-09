TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapan 15 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±nda

Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 15 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AlÄ±nan bilgiye göre, KÄ±zÄ±ltepe Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca terör örgütü PKK'nÄ±n üst düzey yöneticilerinin iÅŸ bÄ±rakma talimatÄ±na uyarak derslere girmediÄŸi ve sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde örgüt propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen öÄŸretmenlere yönelik soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Büro AmirliÄŸi ekiplerince düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 15 öÄŸretmen gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan öÄŸretmenlerin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.