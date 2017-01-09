TÃ¼rk Hava YollarÄ± bugÃ¼nkÃ¼ tÃ¼m seferlerini de iptal etti

TÃ¼rk Hava YollarÄ± Ä°stanbul'da Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bugÃ¼n de AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanlarÄ±ndan yapacaÄŸÄ± tÃ¼m seferlerini iptal etti.

Cuma gününden itibaren Ä°stanbul'da etkisini sürdüren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor. THY, Atatürk HavalimanÄ± ile Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'ndan yapÄ±lacak olan 277 iç ve dÄ±ÅŸ hat seferini olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal etti. Ä°stanbul'da ÅŸehir hatlarÄ± vapur seferleri de iptal edildi. KÄ±sÄ±tlÄ± görüÅŸ nedeniyle Ä°stanbul BoÄŸazÄ± da çift yönlü gemi geçiÅŸine kapatÄ±ldÄ±.

THY'DEN AÇIKLAMA VAR

THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak ÅŸu açÄ±klama yapÄ±ldÄ±:"09 OCAK 2017 tarihinde, "Ä°stanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarÄ±nda beklenen meteorolojik hadise (kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±-buzlanma -kuvvetli rüzgar) nedeniyle aÅŸaÄŸÄ±daki seferlerimiz iptal edilmiÅŸtir. YolcularÄ±mÄ±zÄ±n seyahatlerinden önce uçuÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralÄ± çaÄŸrÄ± merkezimizden öÄŸrenmelerini rica ederiz"Bu arada Atatürk HavalimanÄ±'nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yaÅŸanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± ve bir çok seferin de normale döndüÄŸü görüldü.

VAPUR SEFERLERÄ° Ä°PTAL

Öte yandan Ä°stanbul'da ÅŸehir hatlarÄ± vapur seferleri de iptal edildi. KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nda kÄ±sÄ±tlÄ± görüÅŸ nedeniyle gemi geçiÅŸlerinin gece çift yönlü askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.