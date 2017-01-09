Firari FETÃ–'cÃ¼ ABD'de rektÃ¶r oldu

Eski Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ firari Åžerif Ali Tekalan, Texas'taki North American Ãœniversitesi'ne rektÃ¶r olarak atandÄ±.

Türkiye'de hakkÄ±nda "FETÖ çatÄ± davasÄ±", "KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±" ve "Futbolda ÅŸikede kumpas" gibi davalarda sanÄ±k olan ve hakkÄ±nda tutuklama kararlarÄ± bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Åžerif Ali Tekalan'Ä±n Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör atandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ÜNÄ°VERSÄ°TEYE ÜÇÜNCÜ REKTÖR OLARAK ATANDI

Texas'ta FETÖ üyeleri tarafÄ±ndan kurulduÄŸu belirtilen üniversitenin internet sayfasÄ±nda yer alan 19 AralÄ±k tarihli duyuruda, Tekalan'Ä±n üniversitenin üçüncü rektörü olarak atandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Texas'ta 2010 yÄ±lÄ±nda Yüksek ÖÄŸretim Kurumu'nun (THECB) onayÄ± ile North American College adÄ±yla faaliyete baÅŸlayan okulun 2013 yÄ±lÄ±nda ismini North American Üniversitesi olarak deÄŸiÅŸtirdiÄŸi görülüyor.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Türkiye'deki bir çok FETÖ davasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararlarÄ± bulunan Tekalan'Ä±n önce Avrupa'ya ardÄ±ndan da ABD'ye kaçtÄ±ÄŸÄ± biliniyordu.Tekalan 2010 yÄ±lÄ±ndaki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± davasÄ±, futbolda ÅŸike kumpasÄ± davasÄ± ve FETÖ çatÄ± davasÄ± gibi davalarda onlarca yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanÄ±yor. Tekalan, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan "aranan teröristler" listesinde 300 bin TL'ye kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alÄ±yor.