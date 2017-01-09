Adana merkezli FETÃ– operasyonu 30 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Adana merkezli 5 ilde operasyon dÃ¼zenlenerek 30 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Adana merkezli 5 ilde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 30 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Adana Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet teÅŸkilatÄ±na yönelik ÅŸafak vakti 5 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Operasyonlarda aralarÄ±nda emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarÄ±nÄ±n olduÄŸu 30 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. OperasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.