Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/01/2017 11:09

Adana merkezli FETÃ– operasyonu 30 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Adana merkezli 5 ilde operasyon dÃ¼zenlenerek 30 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Adana merkezli 5 ilde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 30 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Adana Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet teÅŸkilatÄ±na yönelik ÅŸafak vakti 5 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Operasyonlarda aralarÄ±nda emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarÄ±nÄ±n olduÄŸu 30 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. OperasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


TBMM'nin Ã¶nÃ¼nde anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi izdiham yaÅŸandÄ±

TBMM'de yapÄ±lacak olan anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini STK Ã¼yeleri ve avukatlardan oluÅŸan grup protesto etti.


TerÃ¶re karÅŸÄ± dayanÄ±klÄ± kent uygulamasÄ± TÃ¼rkiye'de uygulanacak mÄ±

TerÃ¶rÃ¼n kentlere indiÄŸi son gÃ¼nlerde Avrupa'da da uygulanan "dayanÄ±klÄ± kent" uygulamasÄ± gÃ¼ndeme geldi.

van haberleri

Yatak odasÄ±ndaki gizli bÃ¶lmeden Ã§Ä±kanlar ÅŸok etti

Van'da bir evin yatak odasÄ±nÄ±n altÄ±ndaki gizli bÃ¶lÃ¼mde kaÃ§ak sigara bulundu