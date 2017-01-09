Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/01/2017 12:05

Adana'da taksiciyi dÃ¶vÃ¼p aracÄ±nÄ± yaktÄ±lar


Adana'da iki ÅŸÃ¼pheli taksiciyi Ä±ssÄ±z yerde durdurdular. Ã–nce taksiciyi soyup ardÄ±ndan dÃ¶ven ÅŸÃ¼pheliler, aracÄ± da yaktÄ±lar.

Olay, saat 3:30 sÄ±ralarÄ±nda merkez SarÄ±çam ilçesi BalcalÄ± TOKÄ° konutlarÄ±nÄ±n orada meydana geldi. AlÄ±nan bilgiye göre, ismi öÄŸrenilemeyen 01 T 0299 plakalÄ± taksi sürücüsünü telefonla arayan iki ÅŸüpheli, merkez SarÄ±çam ilçesi Çatalan Caddesi civarÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ±.Cadde üzerinde taksiye binen iki ÅŸüpheli, taksiyi BalcalÄ± TOKÄ° konutlarÄ±nÄ±n yönünde Ä±ssÄ±zÄ± bir yerde durdurdu. Taksiciyi aÅŸaÄŸÄ± indiren ÅŸüpheliler, üzerindeki kÄ±yafetleri soyarak taksiciyi darp ettiler. Daha sonra taksiyi  ateÅŸe verip olay yerinden kendilerini bekleyen baÅŸka bir araçla ayrÄ±ldÄ±lar. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen taksi kullanÄ±lamaz hale geldi. Polis ekipleri, eÅŸkalini belirlediÄŸi iki kiÅŸiyi bulmak için geniÅŸ çaplÄ± yakalama çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±.

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