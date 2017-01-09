Bakan Arslanâ€™Ä±n Ä°ngiltere bayraklÄ± montu tÃ¶rene damgasÄ±nÄ± vurdu

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'Ä±n "TÃ¼rkiye Åžehitleri ile YÃ¼rÃ¼yor" adlÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte giydiÄŸi Ä°ngiltere bayraklÄ± montu Ã§ok konuÅŸuldu.

SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 102. yÄ±lÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda düzenlenen “Türkiye Åžehitleri ile Yürüyor” adlÄ± yürüyüÅŸ, Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile birlikte Türkiye'nin dört bir tarafÄ±ndan Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilçesine gelen 7'den 70'e her yaÅŸtan yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸti. Törene UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Arslan'Ä±n 'Ä°ngiltere bayraklÄ±' (BirleÅŸik KrallÄ±k) Bogner marka montu damga vurdu. Montun fiyatÄ±nÄ±n ise 1300 euro yani yaklaÅŸÄ±k 5 bin Türk lirasÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.Enver PaÅŸa komutasÄ±nda 102 yÄ±l önce düzenlenen SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ± sÄ±rasÄ±nda donarak ÅŸehit düÅŸen 60 bin Mehmetçik, ‘Türkiye Åžehitleri ile Yürüyor’ sloganÄ±yla düzenlenen yürüyüÅŸle anÄ±ldÄ±.YürüyüÅŸe, Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile birlikte Türkiye’nin dört tarafÄ±ndan Kars’Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilçesine akÄ±n eden 7’den 70’e her yaÅŸtan yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Türkiye’nin dört bir tarafÄ±ndan gelen ve her yaÅŸtan yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸi, ÅŸehit düÅŸen Mehmetçikleri anmak için SarÄ±kamÄ±ÅŸ’Ä±n KÄ±zÄ±lçubuk Köyü’nde buluÅŸtu. ‘Türkiye Åžehitleri ile Yürüyor’ sloganÄ±yla düzenlenen yürüyüÅŸe Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, bölge valileri, milletvekilleri, Azerbaycan Kars BaÅŸkonsolosu Nuru Guliyev, il ve ilçe belediye baÅŸkanlarÄ±, bölge komutanlarÄ±, askerler, 15 Temmuz ÅŸehitlerinin yakÄ±nlarÄ±, izciler, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, öÄŸrenciler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lara kamyonlarla erzak verildi, Türk bayraÄŸÄ± daÄŸÄ±tÄ±ldÄ± ve ÅŸehitler için Kur’an-Ä± Kerim okundu.Saat 10.30’da baÅŸlayan yürüyüÅŸte katÄ±lÄ±mcÄ±lar dev bayrak ve Atatürk posterleri ile ‘Åžehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganlarÄ±yla sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 10 derece olan soÄŸukta yürüyüÅŸe baÅŸladÄ±. Zorlu yürüyüÅŸe katÄ±lanlar Åžehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolunu izleyerek YukarÄ± SarÄ±kamÄ±ÅŸ Mahallesi’ndeki SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅžehitliÄŸi tören alanÄ±na geldi. Saat 10.30’da baÅŸlayan yürüyüÅŸte katÄ±lÄ±mcÄ±lar dev bayrak ve Atatürk posterleri ile ‘Åžehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganÄ±yla sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 6 derece soÄŸukta yürüyüÅŸe baÅŸladÄ±. Zorlu yürüyüÅŸe katÄ±lanlar 8 kilometrelik Åžehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolunu izledi ve yürüyüÅŸ YukarÄ± SarÄ±kamÄ±ÅŸ Mahallesi’ndeki tören alanÄ±nda saat 12.30’da son buldu.

BAKANIN MONTU OLAY OLDU

Törende UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Arslan’Ä±n giydiÄŸi monttaki ‘Ä°ngiltere’ (Büyük Britanya) bayraÄŸÄ± dikkat çekti. Bakan’Ä±n Ä°ngiliz bayraklÄ± montu sosyal medyanÄ±n da gündemine oturdu.

MONTUN FÄ°YATI 5 BÄ°N TL

Bakan’Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitlerini anmaya gittiÄŸi törende giydiÄŸi bayraklÄ± montunun fiyatÄ±nÄ±n ise 1300 euro yani yaklaÅŸÄ±k 5 bin Türk lirasÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Sözcü