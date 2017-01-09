Ä°stanbul BoÄŸazÄ± geÃ§iÅŸlere kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ± nedeniyle gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±, kÄ±sÄ±tlÄ± görüÅŸ nedeniyle çift yönlü gemi geçiÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±.KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nda kÄ±sÄ±tlÄ± görüÅŸ nedeniyle gemi geçiÅŸlerinin gece çift yönlü askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21'inci maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunmadÄ±ÄŸÄ±ndan ancak genel anonslarÄ±n yapÄ±labildiÄŸi kaydedildi.

Åžehir hatlarÄ± seferleri iptal edildi

Åžehir HatlarÄ± da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle seferlerini iptal etti.

Åžehir HatlarÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya göre, olumsuz hava koÅŸullarÄ± sebebiyle Eminönü-KadÄ±köy, BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy, Eminönü-Üsküdar vapur seferlerinin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

THY'nin 277 seferine iptal

Türk Hava YollarÄ± (THY) ise kentte etkili olan kar nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarÄ±nda gerçekleÅŸtireceÄŸi 277 iç ve dÄ±ÅŸ hat seferini iptal etti.

THY yetkilileri, yolcularÄ±n seyahatlerinden önce uçuÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralÄ± çaÄŸrÄ± merkezimizden kontrol etmeleri gerektiÄŸini kaydetti.

Bu arada, Atatürk HavalimanÄ±nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yaÅŸanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± ve birçok seferin normale döndüÄŸü görüldü.

Pegasus da seferlerini iptal etti

Pegasus Hava YollarÄ± da gerçekleÅŸtirilmesi planlanan yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± 74 seferini yapamayacak.

Åžirketin, yaÅŸanan olaÄŸanüstü durumdan maÄŸdur olan bin 918 misafirini otellerde konaklattÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, havalimanlarÄ±nda uzun süre beklemek zorunda kalan 2 bin 500'e yakÄ±n misafirine de yiyecek ve içecek ikramÄ±nda bulunduÄŸu kaydedildi.

Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Çatalca'da 122 santimetreye ulaÅŸtÄ±

Ä°stanbul'da saat 08.00 itibarÄ±yla kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± Çatalca-SubaÅŸÄ±'nda 122, HadÄ±mköy, YassÄ±ören'de 105, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy'de 68, BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt, Beylikdüzü, GaziosmanpaÅŸa'da 62, AÄŸva-Teke, Beykoz, SarÄ±yer, Zekeriyaköy'de 55, AlemdaÄŸ, Ömerli, Alibeyköy, KaÄŸÄ±thane, Maslak'ta 45, UÄŸur Mumcu, ÇamlÄ±ca, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 35, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 30, AtaÅŸehir, Maltepe, KadÄ±köy, Üsküdar, Åžile, BeÅŸiktaÅŸ, BakÄ±rköy'de 20-25, Pendik, Kartal ve Tuzla'da ise 10-15 santimetre olarak ölçüldü.

Ä°BB ekipleri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden itibaren bin 347 araç ve iÅŸ makinesiyle 9 bölgede, üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptÄ±.Ä°BB Yol BakÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kar küreme ekipleri, gece saatlerinden sabaha kadar 9 bin 528 ton tuz, 42 ton solüsyon kullandÄ±.Öte yandan 834 evsiz vatandaÅŸ da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.