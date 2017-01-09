Antalya merkeze yaÄŸan kar vatandaÅŸlarÄ± heyecanlandÄ±rdÄ±

Antalya'da gece havanÄ±n soÄŸumasÄ±yla birlikte sulu kar yaÄŸdÄ±. Bunu gÃ¶ren vatandaÅŸlar fotoÄŸraf Ã§ekip heyecanÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Antalya’da gece saatlerinde havanÄ±n soÄŸumasÄ± ile yere düÅŸen sulu beyaz tanecikler, sosyal medyada kent merkezine kar yaÄŸÄ±yor heyecanÄ±n yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. Bir çok sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± Antalya’ya uzun zaman sonra ilk defa kar yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Antalya’da yaÅŸayan vatandaÅŸlar geçtiÄŸimiz günlerde Antalya kent merkezine yaklaÅŸÄ±k 10 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Kepez ve DöÅŸemealtÄ± ilçelerini beyaza bürünmesinin ardÄ±ndan bu kez dün gece kent merkezine kar yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. Gece saatlerinde havanÄ±n 3 dereceye kadar düÅŸtüÄŸü Antalya kent merkezinde gökyüzünden düÅŸen beyaz tanecikleri gören sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±, yÄ±llar sonra kent merkezine kar yaÄŸmasÄ±nÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. Birçok twitter kullanÄ±cÄ± ise düÅŸen beyaz tanecikleri paylaÅŸarak, kent merkezine kar yaÄŸÄ±yor dedikodusunun yayÄ±lmasÄ±na neden oldu. PaylaÅŸÄ±mlardan bazÄ±larÄ± ÅŸöyle: “An itibariyle Antalya merkeze kar yaÄŸÄ±yor, Ben yanlÄ±ÅŸ görüyorum yoksa ÅŸu an gerçekten Antalya'ya kar mÄ± yaÄŸÄ±yor öyle tepelere falan deÄŸil baya bildiÄŸin göbeÄŸine? Çevremde kar yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± için halay çeken arkadaÅŸlarÄ±m var sanki Sivas deÄŸil Mersin Antalya, Åžuan Antalya merkeze de kar yaÄŸÄ±yor bilin istedim”.