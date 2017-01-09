TerÃ¶re karÅŸÄ± dayanÄ±klÄ± kent uygulamasÄ± TÃ¼rkiye'de uygulanacak mÄ±

TerÃ¶rÃ¼n kentlere indiÄŸi son gÃ¼nlerde Avrupa'da da uygulanan "dayanÄ±klÄ± kent" uygulamasÄ± gÃ¼ndeme geldi.

Türkiye'de yaÅŸanan terör olaylarÄ± ve kent güvenliklerinin yeterli düzeyde alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AtÄ±lÄ±m Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. SavaÅŸ Zafer Åžahin, 'DayanÄ±klÄ± Kentler' kavramÄ±nÄ±n Avrupa'nÄ±n birçok kentinde baÅŸarÄ± ile uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu kavramÄ±n Türkiye'de henüz gerçekleÅŸtirilemediÄŸini söyledi.

'DAYANIKLI KENTLER' TARTIÅžMALARIN ODAÄžINDA

Åžahin, "Türkiye'de en acÄ±masÄ±z ve ciddi yönüyle terör olaylarÄ±nÄ± yaÅŸamak zorunda kalÄ±yoruz. Bu yeni süreçte kentlerin kendilerini nasÄ±l koruyacaklarÄ± toplumsal yaÅŸamÄ±n nasÄ±l sürdürülebileceÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n odaÄŸÄ±nda yer alan kavramda DayanÄ±klÄ± Kentler kavramÄ±. Kentlerde alÄ±nacak bir dizi önlem ile kentlerin kendini savunabilecek hale geldiÄŸi bir kavram. Özellikle Londra, Portekiz'de bu güvenli kentler uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu görmekteyiz" dedi.

KENTLER Ä°ÇÄ°N ÇELÄ°K KUÅžAK UYGULAMASI

Avrupa'da birçok kentte uygulanan ve en büyük örneÄŸinin Londra da yapÄ±lan 'Çelik KuÅŸak' uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu dile getiren Åžahin ÅŸöyle konuÅŸtu:"Özellikle Londra da uygulanan 'Çelik KuÅŸak' uygulamasÄ± Londra'nÄ±n merkezinde 'Çelik KuÅŸak' denilen bir strateji uygulandÄ± buna göre kentin merkezi büyük oranda yayalaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± doÄŸrudan taÅŸÄ±t trafiÄŸi engellendi. Tüm banklar ve sokak lambalarÄ± yeniden tasarlandÄ± ve yapÄ±ldÄ±. Sonuçta bombalÄ± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± insanlarÄ± korumak için bombalarÄ±n etkilerinden korunmak için ciddi önlemler alÄ±ndÄ±. Ä°nsanlarÄ±n yoÄŸun kullanÄ±mlarÄ±nÄ± seyreltmek, TaÅŸÄ±t trafiÄŸini kent merkezinden uzaklaÅŸtÄ±rmak, toplu taÅŸÄ±ma istasyonlarÄ±nÄ±n tek bir noktadan birkaç istasyona dönüÅŸtürmek, bank ve diÄŸer sokak için yapÄ±lan peyzaj ve aÄŸaç dikimini patlamanÄ±n basÄ±nç ve ÅŸarapnel parçalarÄ±nÄ± azaltmak üzerine yeniden düzenlemek bu önleyici kent yaklaÅŸÄ±mlarÄ± arasÄ±nda yer alabilir. Plaka tanÄ±ma ve yüz tanÄ±ma sistemleri, polis noktalarÄ±nÄ± güçlendirmek gibi önlemlerde kentlerin güvenliÄŸini arttÄ±racaktÄ±r."

"GÜVENLÄ° KENT YAKLAÅžIMLARI TÜRKÄ°YE'DE UYGULANAMIYOR"

Kentlerde terör olaylarÄ±na karÅŸÄ± güvenlik önlemlerinin sadece merkezi hükümetin bir uÄŸraÅŸÄ± olarak görüldüÄŸü için Türkiye'de güvenli kent yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n uygulanamadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Åžahin, "Güvenli kent yaklaÅŸÄ±mlarÄ± Türkiye'de uygulanamÄ±yor. Çünkü güvenlik sadece merkezi hükumetin bir uÄŸraÅŸÄ± olarak görülüyor. Kentlerde yerel yönetimlerin almasÄ± gereken birçok önlemler var bu önlemlerin bir güvenli kent yaklaÅŸÄ±mÄ± altÄ±nda gerçekleÅŸtirilmesi büyük bir önem taÅŸÄ±yor. Dünyada diÄŸer güvenli kentlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kentin tüm paydaÅŸlarÄ± ile birlikte gerçekleÅŸtirilecek bir strateji ile oluÅŸtuÄŸunu görüyoruz. Benim somut ilk önerim Türkiye'de baÅŸta büyük kentler olmak üzere tüm kentlerimizi yöneten merkez hükumetin temsilcilerin ve yerel yöneticilerin bir araya gelerek tüm sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile birlikte 'Kent GüvenliÄŸi Stratejik PlanÄ±' oluÅŸturmalarÄ± gerekmekte" diye konuÅŸtu.

"TERÖR OLAYLARI KOLAY ERÄ°ÅžÄ°LEBÄ°LÄ°R YERLERDE YAÅžANIYOR"

Türkiye'de yaÅŸanan terör olaylarÄ±nÄ±n kolay eriÅŸebilir ve kentlerin ana ulaÅŸÄ±m akslarÄ±nda gerçekleÅŸtirildiÄŸi için güvenlik önlemi alÄ±nmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu söyleyen Åžahin, kent güvenliÄŸi gerçekleÅŸtirilirse kentlerin daha güvenli hale geleceÄŸini dile getirdi.Åžahin sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±:"Türkiye'de yaÅŸanan son terör olaylarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda tüm bu alanlarÄ±n kent içerisinde hiçbir güvenlik önlemine rastlanmadan kolay eriÅŸebilir yerlerde olduÄŸunu ve denetlenmesi zor olduÄŸu alanlarda kurulu olduÄŸunu görüyoruz. Bu anlamda bu tür önlemlerin alÄ±nmasÄ± kentlerimizin daha güvenli hale getirecektir diye düÅŸünüyorum. Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ben istihbarat veya uluslar arasÄ± siyaset açÄ±sÄ±ndan deÄŸerlendiremem fakat kent güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Reina türü mekanlarÄ±n kentin ana ulaÅŸÄ±m akslarÄ± üzerinde çok denetimsiz bir ÅŸekilde eriÅŸilebilir bir noktada olduÄŸunu daha sonra eylem gerçekleÅŸtirildikten sonra uzaklaÅŸmasÄ± kolay alanlarda oluÅŸtuÄŸunu görüyoruz. Bundan sonra bu tür bölgeleri sadece polis güvenliÄŸi ile korumakta yeterli olmayacaÄŸÄ±nÄ± görmekteyiz. Bu tür eÄŸlence alanlarÄ±nÄ±n ciddi bir analize tabi tutulmasÄ± ve bu analiz sonrasÄ± belki yer deÄŸiÅŸtirme, yeni fiziksel önlemler alma, panik odalarÄ± oluÅŸturma gibi önlemler almak ve yeni bir yaklaÅŸÄ±ma geçilmesi gerekiyor."