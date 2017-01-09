Yatak odasÄ±ndaki gizli bÃ¶lmeden Ã§Ä±kanlar ÅŸok etti

Van'da bir evin yatak odasÄ±nÄ±n altÄ±ndaki gizli bÃ¶lÃ¼mde kaÃ§ak sigara bulundu

AlÄ±nan bilgiye göre, bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Van Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, Ä°pekyolu ilçesi Seyit Fehim ArvasÄ± mahallesindeki A.S'nin evinde arama yaptÄ±.

Aramada, evin yatak odasÄ±nÄ±n altÄ±nda gizli bir bölüm olduÄŸunu fark eden ekipler, burada gizlenmiÅŸ 45 bin paket kaçak sigara buldu.

2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Olayla ilgili A.S ve F.S gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bu arada Van-Özalp karayolundaki uygulama noktasÄ±nda durumundan ÅŸüphelenilerek durdurulan araçta da 3 bin 240 paket sigara ele geçirildi, sürücü H.C hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.