TBMM'nin Ã¶nÃ¼nde anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi izdiham yaÅŸandÄ±

TBMM'de yapÄ±lacak olan anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini STK Ã¼yeleri ve avukatlardan oluÅŸan grup protesto etti.

TBMM bugün AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaÅŸÄ±p Genel Kurul'a getirdiÄŸi 'baÅŸkanlÄ±k anayasasÄ±'nÄ± görüÅŸmeye baÅŸlayacak. Kritik oturum saat 14.00'te açÄ±lacak. Meclis'teki anayasa görüÅŸmelerinin 15 gün sürmesi bekleniyor. Teklifin en az 330 oyla geçmesi halinde Türkiye referandum sürecine girecek. AK Parti'nin teklifi geçirebilmesi için MHP'nin desteÄŸine ihtiyacÄ± var.

MECLÄ°S'Ä°N ÖNÜ KARIÅžTI

Öte yandan CHP'li milletvekillerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu, STK üyeleri ve avukatlardan oluÅŸan grup, Meclis Dikmen KapÄ±sÄ± önünde anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin görüÅŸmeleri protesto etmek üzere toplanmak isteyince çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazÄ±yla müdahale etti. 'BaÅŸkanlÄ±k sistemine hayÄ±r' demek için TBMM önüne gelen vatandaÅŸlar ile polisin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bekleyiÅŸi sürüyor.

ERDOÄžDU: MECLÄ°S KUÅžATILMIÅž DURUMDA

CHP'li Aykut ErdoÄŸdu, Meclis önünde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "TBMM ÅŸuan kuÅŸatma altÄ±nda. TBMM kendi polisimiz tarafÄ±ndan kuÅŸatma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. YazÄ±k o gencecik polis çocuklara talimat vermiÅŸler. Cumhuriyet'i yÄ±ktÄ±rmayacaÄŸÄ±z. Hainlere bu ülkeyi teslim etmeyeceÄŸiz" dedi.

TANRIKULU: BU ORTAMDA ANAYASA YAPILAMAZ

CHP'li Sezgin TanrÄ±kulu da Meclis önünden yapÄ±lan bir Periscope yayÄ±nÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. "Kimsenin elinde silah yok burada, kimse canlÄ± bomba deÄŸil burada. Herkesin bildiÄŸi kanaat önderleri, barolar, mühendis odalarÄ± buradalar. Bunlar görüÅŸlerini açÄ±klamazsa kim açÄ±klayacak?" diye soran TanrÄ±kulu, "Bu ortamda anayasa yapÄ±lamaz" ifadelerini kullandÄ±.