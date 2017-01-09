Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/01/2017 14:22

Ä°stanbul'da terÃ¶rle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu tespit edilen 7 kiÅŸi tutuklandÄ±

terÃ¶r operasyonu

Ä°stanbul'un bazÄ± ilÃ§elerinde yapÄ±lan terÃ¶r operasyonu sonucunda 7 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

Ä°stanbul'da, terör örgütü PKK'nÄ±n gençlik yapÄ±lanmasÄ± DGH adÄ±na izinsiz gösteri düzenledikleri iddiasÄ±yla yakalanan 18 ÅŸüpheliden 7'si tutuklandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, birkaç gün önce kentte korsan gösteri ve eylem yaptÄ±klarÄ± belirlenen kiÅŸilerin yakalanmasÄ± için Esenyurt, BaÅŸakÅŸehir, AvcÄ±lar ve Büyükçekmece'de tespit edilen adreslere baskÄ±n düzenledi.Operasyonda, PKK'nÄ±n gençlik yapÄ±lanmasÄ± DGH adÄ±na izinsiz gösteri yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 18 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda pompalÄ± tüfek, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 18 ÅŸüpheliden 7'si tutuklanÄ±rken, 11'i ise adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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